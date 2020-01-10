Бедность – не порок, а большое свинство… «ответственных лиц». История из Балаклавы

Балаклавский депутат, лидер Общественного Движения «Доброволец» провел первый рабочий день этого года на выезде – в «проблемном доме». Оттуда пришел тревожный сигнал – нужно помочь людям. Дом №15 по ул. Строительной – точно не гордость Балаклавы. Время здесь остановилось… годах так в 50-х прошлого века. И верно, тогда и был здесь построен госпиталь, потом здание ввели в жилой фонд, обживали, но не ремонтировали.

Уверена, многие и не подозревают, что современные люди могут жить в таких условиях… Госпиталь постройки 50- х годов прошлого века уже 70 лет перекраивается, как лоскутное одеяло, чтобы стать мало-мальски пригодным для жилья: вода из пожарных гидрантов, трубы канализации, проложенные по фасаду, комнаты и комнатушки, переделанные под кухоньки и ванные комнаты, а зачастую эти опции и вообще совмещены, но жилые комнаты при этом могут находиться в другом крыле коридора, — рассказала сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова.

Помощи попросила пенсионерка. На своих мало-мальских квадратных метрах женщина, в прямом смысле, замерзала.

Так вот, в одной из кухонек — ванных замерзает в 6-ти градусной температуре женщина — Светлана. К нам она уже обратилась, как к последней надежде — со слезами безысходности. Дело в том, что в соседней клетушке прорвало батарею, которая чудесным образом является общей для двух помещений. Соседи купили новые секции себе, но сантехники не готовы лепить новое к старому, посему заглушили трубу и бабушка замерзает… Что делать? Оббила все пороги, но проблему никто не решил, — сообщила Елена Солдатова.

Понятно, что у пенсионерки нет денег самой купить батарею, вызвать частников-мастеров и за сутки решить проблему. Бедность… Но ведь кто-то же должен и может заниматься ремонтом жилого фонда, следить за трубами и батареями, за температурным режимом в конце концов? Как минимум, Управляющая компания, как максимум, структуры ЖКХ региона. То есть, мы списываем на бедность конкретного жильца не выполнение обязанностей отдельными «ответственными лицами»?

Депутат Балаклавского МО Дмитрий Голиков женщину выслушал, успокоил. Мог бы вступить в переписку с коммунальщиками и «решить вопрос» к весне. Но сам решил купить батарею, помочь пенсионерке… И, хорошо, что это работающий депутат, которого все-таки слышат некоторые «ответственные лица».

Вопрос с бабушкой решен. Управляющая компания все сделает. Там новое руководство, пока с ними удается нормально взаимодействовать, — отметил Дмитрий Голиков.

Удивляет только то, что всем этим замечательным и «слышащим» службам и компаниям почему-то нужно все время «придавать ускорение». И это при том, что даже самая бедная бабушка Балаклавы из своей мизерной пенсии, в том числе, оплачивает труд всех «спецов» Управляющей компании. И уж совсем, «к слову», труд ВСЕХ чиновников оплачивается из бюджета — то есть из НАШИХ налогов и отчислений.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».