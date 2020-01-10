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Бедность – не порок, а большое свинство… «ответственных лиц». История из Балаклавы

Бедность – не порок, а большое свинство… «ответственных лиц». История из Балаклавы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:19 10.01.2020

Балаклавский депутат, лидер Общественного Движения «Доброволец» провел первый рабочий день этого года на выезде – в «проблемном доме». Оттуда пришел тревожный сигнал – нужно помочь людям. Дом №15 по ул. Строительной – точно не гордость Балаклавы. Время здесь остановилось… годах так в 50-х прошлого века. И верно, тогда и был здесь построен госпиталь, потом здание ввели в жилой фонд, обживали, но не ремонтировали.

Бедность – не порок, а большое свинство… «ответственных лиц». История из Балаклавы

Уверена, многие и не подозревают, что современные люди могут жить в таких условиях… Госпиталь постройки 50- х годов прошлого века уже 70 лет перекраивается, как лоскутное одеяло, чтобы стать мало-мальски пригодным для жилья: вода из пожарных гидрантов, трубы канализации, проложенные по фасаду, комнаты и комнатушки, переделанные под кухоньки и ванные комнаты, а зачастую эти опции и вообще совмещены, но жилые комнаты при этом могут находиться в другом крыле коридора, — рассказала сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова.

Бедность – не порок, а большое свинство… «ответственных лиц». История из Балаклавы

Помощи попросила пенсионерка. На своих мало-мальских квадратных метрах женщина, в прямом смысле, замерзала.

Так вот, в одной из кухонек — ванных замерзает в 6-ти градусной температуре женщина — Светлана. К нам она уже обратилась, как к последней надежде — со слезами безысходности. Дело в том, что в соседней клетушке прорвало батарею, которая чудесным образом является общей для двух помещений. Соседи купили новые секции себе, но сантехники не готовы лепить новое к старому, посему заглушили трубу и бабушка замерзает… Что делать? Оббила все пороги, но проблему никто не решил, — сообщила Елена Солдатова.

Бедность – не порок, а большое свинство… «ответственных лиц». История из Балаклавы

Понятно, что у пенсионерки нет денег самой купить батарею, вызвать частников-мастеров и за сутки решить проблему. Бедность… Но ведь кто-то же должен и может заниматься ремонтом жилого фонда, следить за трубами и батареями, за температурным режимом в конце концов? Как минимум, Управляющая компания, как максимум, структуры ЖКХ региона. То есть, мы списываем на бедность конкретного жильца не выполнение обязанностей отдельными «ответственными лицами»?

Бедность – не порок, а большое свинство… «ответственных лиц». История из Балаклавы

Депутат Балаклавского МО Дмитрий Голиков женщину выслушал, успокоил. Мог бы вступить в переписку с коммунальщиками и «решить вопрос» к весне. Но сам решил купить батарею, помочь пенсионерке… И, хорошо, что это работающий депутат, которого все-таки слышат некоторые «ответственные лица».

Вопрос с бабушкой решен. Управляющая компания все сделает. Там новое руководство, пока с ними удается нормально взаимодействовать, — отметил Дмитрий Голиков.

Бедность – не порок, а большое свинство… «ответственных лиц». История из Балаклавы

Удивляет только то, что всем этим замечательным и «слышащим» службам и компаниям почему-то нужно все время «придавать ускорение». И это при том, что даже самая бедная бабушка Балаклавы из своей мизерной пенсии, в том числе, оплачивает труд всех «спецов» Управляющей компании. И уж совсем, «к слову», труд ВСЕХ чиновников оплачивается из бюджета — то есть из НАШИХ налогов и отчислений.

Бедность – не порок, а большое свинство… «ответственных лиц». История из Балаклавы

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

Бедность – не порок, а большое свинство… «ответственных лиц». История из Балаклавы

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