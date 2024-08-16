Бельбекская ярмарка отметит своё пятилетие

17 августа в селе Соколиное Бахчисарайского района состоится празднование 5-летия Бельбекской ярмарки. Будут музыка, танцы, лотерея, матер-классы по вокалу и игре на гитаре, круг мастеров и развлечения для детей. Традиционно мероприятия пройдут в «Пания Парке». Как сообщает, посетить день рождения ярмарки можно бесплатно.

Как сообщили организаторы, с 12:00 до 15:00 в таверне «Дирижабль» – аутентичном пространстве в «Пания Парке» – пройдут мастер-классы по игре на гитаре и вокалу, в том числе на английском языке. А в 14:00 в джем-баре «В тени» (рядом с крытой сценой) проведут часовое занятие для желающих научиться играть на джембе. Все уроки бесплатные. Запись на них – здесь. Там же можно задать интересующие вопросы.

В 15:00 откроется традиционная «поляна вкусов», где можно будет подкрепиться. А в 16:00 заработает круг мастеров: крымские ремесленники предложат гостям праздника авторские сувениры, украшения, свечи, а фермеры – сыр, мёд, полезные десерты, т.д. Одновременно на крытой сцене стартуют ароматанцевальные практики с ведущей женского сакрального восточного танца Нади Инди. Здесь же будут петь мантры.

На основной сцене состоится праздничный концерт. Артисты театра танца народов мира «Лакшми Лила» покажут зрелищные индийские па. Зажигательный восточный сет подготовил и коллектив «Ориентал» при севастопольской школе танца им. Елизарова – многократный чемпион России в групповом и сольном исполнении, призёр международных фестивалей и конкурсов.

С днём рождения Бельбекскую ярмарку также поздравит дуэт Purple Case, в репертуаре которого – акустические кавер-версии англоязычных мировых хитов и произведения классики. А драматический тенор, работающий в жанре оперного и эстрадного вокального искусства, Александр Клодт исполнит шедевры мировой музыки. При этом он будет сам себе аккомпанировать на клавишных. Свою музыку сыграет и диджей Джашан – готовьтесь танцевать.

Кроме того, в честь 5-летия ярмарки проведут лотерею с призами от ремесленников и фермеров. Не обойдётся без развлечений для юных гостей события – для них, как и раньше, организуют детский круг с активностями.

Вход на ярмарку свободный.

Адрес: Бахчисарайский район, с. Соколиное, пересечение улиц Ялтинская и Титова, «Пания Парк», координаты: 44.554346, 33.954047.