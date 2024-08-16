Бельбекская ярмарка отметит своё пятилетие

Как сообщили организаторы, с 12:00 до 15:00 в таверне «Дирижабль» – аутентичном пространстве в «Пания Парке» – пройдут мастер-классы по игре на гитаре и вокалу, в том числе на английском языке. А в 14:00 в джем-баре «В тени» (рядом с крытой сценой) проведут часовое занятие для желающих научиться играть на джембе. Все уроки бесплатные. Запись на них – здесь. Там же можно задать интересующие вопросы.

В 15:00 откроется традиционная «поляна вкусов», где можно будет подкрепиться. А в 16:00 заработает круг мастеров: крымские ремесленники предложат гостям праздника авторские сувениры, украшения, свечи, а фермеры – сыр, мёд, полезные десерты, т.д. Одновременно на крытой сцене стартуют ароматанцевальные практики с ведущей женского сакрального восточного танца Нади Инди. Здесь же будут петь мантры.

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На основной сцене состоится праздничный концерт. Артисты театра танца народов мира «Лакшми Лила» покажут зрелищные индийские па. Зажигательный восточный сет подготовил и коллектив «Ориентал» при севастопольской школе танца им. Елизарова – многократный чемпион России в групповом и сольном исполнении, призёр международных фестивалей и конкурсов.

С днём рождения Бельбекскую ярмарку также поздравит дуэт Purple Case, в репертуаре которого – акустические кавер-версии англоязычных мировых хитов и произведения классики. А драматический тенор, работающий в жанре оперного и эстрадного вокального искусства, Александр Клодт исполнит шедевры мировой музыки. При этом он будет сам себе аккомпанировать на клавишных. Свою музыку сыграет и диджей Джашан – готовьтесь танцевать.

Кроме того, в честь 5-летия ярмарки проведут лотерею с призами от ремесленников и фермеров. Не обойдётся без развлечений для юных гостей события – для них, как и раньше, организуют детский круг с активностями.

Вход на ярмарку свободный.

Адрес: Бахчисарайский район, с. Соколиное, пересечение улиц Ялтинская и Титова, «Пания Парк», координаты: 44.554346, 33.954047.

Бельбекская ярмарка отметит своё пятилетие