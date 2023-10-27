Бельбекская ярмарка приглашает на праздник тыквы

В субботу, 28 октября на Бельбекской ярмарке в селе Соколиное Бахчисарайского района отметят славянский народный праздник «Тыквенный спас». Как сообщает Туристический портал Крыма, гости смогут принять участие в костюмированном карнавале, мастер-классах, увлекательных играх и множестве других ярких мероприятиях.

Праздник в честь полезного осеннего овоща – тыквы, стартует в 14:00. В этот день территория будет украшена в тематические цвета, а яркие снимки на память можно будет сделать в тыквенной фотозоне. Все желающие смогут принять участие в костюмированном карнавале и конкурсе на самый интересный образ. Победителей ждут подарки от мастеров, — говорится в сообщении.

Традиционно, как взрослых, так и маленьких гостей, заинтересуют стрельбой из лука, конными прогулками, играми и множеством мастер-классов.

«Детский круг» предложит любителям мозаики сделать яркие и оригинальные композиции из мелких фрагментов, на мастер-классах «Дрифтвуд» и «Бумажная лоза» дети узнают, как создавать уникальные работы из древесины. В кузнице ребята приобщатся к древнему мастерству и смогут изготовить сувениры из металла. Керамика и гончарный круг откроют свои двери для всех желающих окунуться в мир глиняного творчества. Они также изготовят яркие, эластичные слаймы и распишут пряники. А ещё бесплатно можно будет поиграть в настольные игры: крестики-нолики, шашки, домино и т.д.

Музыкальная программа начнётся в 16:00 с выступления Анастасии Грас – исполнительницы, раскрывающей через голос свою любовь к природе и всему сущему. Присутствующие услышат авторские песни под гитару и каверы в стиле фолк и кантри. В 17:00 на сцене лирические песни исполнит многократная участница и лауреат фестивалей авторской песни Берта (г. Ижевск). Час спустя собравшихся ждёт танцевальный сет от диджея Dimushka. А в 19:00 все соберутся на традиционный джем-сейшн у костра.

Как обычно, ремесленники представят на ярмарке натуральные и экологичные изделия ручной работы, а местные фермеры – сыры, мёд, цельнозерновой хлеб, десерты, ремесленный шоколад, сыродавленные масла.

Вход бесплатный. Место проведения: Бахчисарайский район, с. Соколиное, пересечение улиц Ялтинская и Титова, «Пания Парк».