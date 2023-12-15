Бельбекская ярмарка зовёт гостей на арт-пикник в Солнеснолесье

17 декабря традиционная Бельбекская ярмарка состоится в формате арт-пикника и сменит локацию. Как сообщает Туристический портал Крыма, в это воскресенье поклонники уникальной фермерской продукции и авторских изделий соберутся недалеко от села Солнечноселье Бахчисарайского района.

Как рассказали организаторы, в этот раз мероприятие, которое еженедельно проходило в селе Соколиное Бахчисарайского района, соберёт ценителей свежей фермерской продукции в другом живописном месте Бельбекской долины.

У гостей будет прекрасная возможность прогуляться и подышать свежим воздухом, неподалёку от места проведения находится озеро и лес, – рассказали организаторы.

Как обычно, ремесленники представят натуральные и экологичные изделия ручной работы – косметику, украшения, керамику и сувениры, а местные фермеры – крафтовые сыры, бездрожжевой хлеб на закваске, полезные десерты и домашние сладости, сыродавленные масла и многое другое.

В тёплый дружеский круг гостей и мастеров объединит традиционный большой костёр.

Начало – в 13:00. Вход бесплатный. Место проведения: Бахчисарайский район, поле по дороге в с. Солнечноселье, координаты: 44.597692, 33.947664.