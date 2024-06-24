Белгород в пример: севастопольцы просят сделать на пляжах укрытия от ракет

Кроме того, жители возмущены, что никакого оповещения о ракетной опасности днем 23 июня в городе не было.

Директор Института развития города СевГУ Алексей Тихонов сообщил ТАСС, что создание временных укрытий по всему Севастополю, в том числе на пляжах, не потребует большого объема ресурсов — их можно отлить из бетона, а ученые местного вуза готовы помочь в разработке оптимальной конструкции.

Он отметил, что в Севастополе еще с советских времен осталось большое количество укрытий, некоторые из которых строились в расчете даже на ядерный удар. А временные мобильные конструкции могут быть актуальны для таких территорий, как пляжи.

Здесь вообще никакой проблемы я не вижу на самом деле. Рассчитать [проект укрытий], поставить бетон — это просто. В университете есть оборудование, которое мы используем для всяких экспериментов, и мы могли бы использовать его для проверки конструкции и материалов, — добавил А.Тихонов.

Аналогичные конструкции нужны и на остановках общественного транспорта.

Открывают подъезды автоматически

Кстати, кроме укрытий в Белгороде предусмотрены и другие меры безопасности: на дверях подъездов многоквартирных домов установлено 4,4 тысячи контроллеров.

Устройства подключены к системе ЕДДС. При сигнале ракетной опасности они автоматически открывают домофоны в течение трех-пяти секунд. Между тем, в Севастополе с мерами безопасности дела обстоят не так хорошо. Жители продолжают жаловаться, что во время воздушных тревог не все укрытия в городе открыты.

Днем 23 июня во время ракетного удара на пляже «Учкуевка» погибли четыре человека, в том числе двое детей. Более 150 человек получили осколочные ранения.

источник: «Севастопольская газета»