Белгород в пример: севастопольцы просят сделать на пляжах укрытия от ракет

Севастопольцы просят оборудовать пляжи города бетонными укрытиями. Читатели «Севастопольской газеты» предлагают учесть опыт Белгорода, где подобные конструкции расставлены по всему городу.
Пожалуйста, поднимите вопрос по установке бетонных укрытий на пляжах Севастополя. Люди должны иметь возможность успеть укрыться. Трагедия в Учкуевке, к сожалению, показала, что это необходимые меры, — звонят в редакцию читатели.
Кроме того, жители возмущены, что никакого оповещения о ракетной опасности днем 23 июня в городе не было.
Директор Института развития города СевГУ Алексей Тихонов сообщил ТАСС, что создание временных укрытий по всему Севастополю, в том числе на пляжах, не потребует большого объема ресурсов — их можно отлить из бетона, а ученые местного вуза готовы помочь в разработке оптимальной конструкции.
Он отметил, что в Севастополе еще с советских времен осталось большое количество укрытий, некоторые из которых строились в расчете даже на ядерный удар. А временные мобильные конструкции могут быть актуальны для таких территорий, как пляжи.
Здесь вообще никакой проблемы я не вижу на самом деле. Рассчитать [проект укрытий], поставить бетон — это просто. В университете есть оборудование, которое мы используем для всяких экспериментов, и мы могли бы использовать его для проверки конструкции и материалов, — добавил А.Тихонов.
Аналогичные конструкции нужны и на остановках общественного транспорта.
Открывают подъезды автоматически
Кстати, кроме укрытий в Белгороде предусмотрены и другие меры безопасности: на дверях подъездов многоквартирных домов установлено 4,4 тысячи контроллеров.
Устройства подключены к системе ЕДДС. При сигнале ракетной опасности они автоматически открывают домофоны в течение трех-пяти секунд. Между тем, в Севастополе с мерами безопасности дела обстоят не так хорошо. Жители продолжают жаловаться, что во время воздушных тревог не все укрытия в городе открыты.
Днем 23 июня во время ракетного удара на пляже «Учкуевка» погибли четыре человека, в том числе двое детей. Более 150 человек получили осколочные ранения.
источник: «Севастопольская газета»
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