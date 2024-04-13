«Белые воротнички»: топ самых высокооплачиваемых офисных вакансий в России

Эксперты Авито Работы изучили динамику средних предлагаемых зарплат по стране и назвали топ офисных профессий, по которым работодатели указывают самые высокие предложения. По итогам I квартала 2024 года самой высокооплачиваемой стала профессия агента по недвижимости со средней предлагаемой зарплатой в 135 179 рублей.

Согласно данным исследования, первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых офисных профессий — у агентов по недвижимости, за I квартал текущего года им предлагали в среднем 135 179 рублей в месяц. Стоит учитывать, что заработная плата таких специалистов, как правило, указывается «вилкой» и напрямую зависит от процента с продаж.

На позицию программиста средние зарплатные предложения по итогам первого квартала 2024 года при полном рабочем дне составили 117 772 рубля в месяц. Это усредненная цифра для сотрудников с небольшим опытом, поскольку зачастую на middle- и senior-позиции в вакансиях не указывается размер зарплатных предложений — на этапе собеседований работодатели отталкиваются от ожиданий кандидата.

Самые высокооплачиваемые офисные вакансии со средней предлагаемой зарплатой от 100 000 рублей в месяц

Вакансия Средняя предлагаемая заработная плата, руб., полный день, I квартал 2024 Изменение по сравнению с I кварталом 2023 Агент по недвижимости 135 179 +10% Программист 117 772 +14%

Среди специалистов с зарплатными предложениями до 100 000 рублей самыми высокооплачиваемыми оказались аналитики в IT-сфере (99 833 рубля в месяц), менеджеры по развитию (95 556 рублей в месяц) и аудиторы (92 597 рублей в месяц).

Специалисты со средней предлагаемой зарплатой от 90 000 до 100 000 рублей

Вакансия Средняя предлагаемая заработная плата, руб., полный день, I квартал 2024 Изменение по сравнению с I кварталом 2023 Аналитик в области информационных технологий 99 833 +14% Менеджер по развитию 95 556 +18% Аудитор 92 597 +18%

Помимо традиционно высоких зарплатных предложений в сфере IT, в топ рейтинга вышли агенты по недвижимости. Рост предлагаемых зарплат для этих специалистов объясняется растущим спросом со стороны работодателей — за прошлый год число вакансий для них увеличилось в 1,5 раза (+52%). Интересно, что в топ также попали менеджеры по развитию и аудиторы — рост зарплат для таких сотрудников может свидетельствовать об стремлении к масштабированию и повышению эффективности процессов российского бизнеса, — комментирует Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» Авито Работы.