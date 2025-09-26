Бензин Аи-95 в Крыму появится на заправках до конца субботы

Завтра, как и обещали, нормализуется ситуация до конца дня по 95-му бензину и в течение максимум десяти дней по 92-му бензину, – сказал он журналистам.

Глава Крыма добавил, что для решения проблемы власти работают совместно с федеральным руководством. Аксенов также отметил, что проблем с поставками дизельного топлива нет – оно в наличии на заправочных станциях.

Накануне Аксенов сообщал, что АЗС Крыма планируется обеспечить необходимым объемом бензина марки Аи-95 в течение двух дней. По его словам, перебои с топливом на полуострове возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России.

источник: РИА Новости Крым