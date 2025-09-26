Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Бензин Аи-95 в Крыму появится на заправках до конца субботы
Новости Республики
Бензин Аи-95 в Крыму появится на заправках до конца субботы
фото: © РИА Новости Крым

Бензин Аи-95 в Крыму появится на заправках до конца субботы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:12 26.09.2025

На заправках Крыма к вечеру субботы появится бензин марки Аи-95, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Завтра, как и обещали, нормализуется ситуация до конца дня по 95-му бензину и в течение максимум десяти дней по 92-му бензину, – сказал он журналистам.

Глава Крыма добавил, что для решения проблемы власти работают совместно с федеральным руководством. Аксенов также отметил, что проблем с поставками дизельного топлива нет – оно в наличии на заправочных станциях.

Узнайте больше:  Крым - участник VII Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию «Инициативное бюджетирование на пути инноваций»

Накануне Аксенов сообщал, что АЗС Крыма планируется обеспечить необходимым объемом бензина марки Аи-95 в течение двух дней. По его словам, перебои с топливом на полуострове возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x