Бензин подешевел… Но только не в Крыму

Сегодня федеральные СМИ сообщили «благую весть»: в России впервые с апреля 2020 года подешевел бензин. Ненамного, всего на 0,3%, но все-таки. Однако, тенденция. И Росстат подтверждает:

За отчётный период в среднем бензин стал дешевле на 15 коп. до 48,93 руб/литр, а дизельное топливо на 7 коп. до 50,62 руб/литр. Вследствие того, что стоимость 92-го уменьшилась на 17 коп. до 45,99 руб., 95-го – на 16 коп. до 49,82 руб., 98-го – на 8 коп. до 57,57 руб. Рассматривая период с начала сентября, цена на бензин уменьшилась на 0,27%. С начала года стоимость увеличилась на 6,35%. Это больше инфляции, которая сложилась на уровне 4,75%. Стоимость дизельного топлива с начала года стала больше инфляции на 4,09%., но за неделю цена на дизель снизилась на 7 коп. — до 50,62 руб/литр.

Тенденция сия… не распространилась на Крым. На полуострове бензин и дизтопливо: а) дороже, чем на материке; б) цена на топливо опускаться и не думает, даже на 15 копеек. Даже Крымстат признает : цены на крымских АЗС как взлетели, так и не опустились:

По итогам еженедельного мониторинга цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов по городу Симферополю по состоянию на 6 сентября 2021 года (по сравнению с 30 августа 2021 года) средняя цена на дизельное топливо, а также средние цены на бензин автомобильный марок АИ-92, АИ-95, АИ-95 премиум, АИ-98 и выше остались без изменений.

А именно: на 6 сентября литр дизтоплива в Крыму в среднем стоит 52,85 руб. Литр бензина АИ-92 – 50,22 руб. Литр бензина АИ-95 – 54,29 руб. Литр бензина АИ-98 – 62,89 руб. Как говорится, почувствуйте разницу.

Хотя… Крым «дно не пробил». В начале сентября в одном из регионов Росси (несмотря на «тенденцию») бензин пошел в рост. В Новосибирске с 31 августа по 6 сентября 2021 года зафиксировано повышение потребительских цен на автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 — на 0,1%. Но вот в абсолютных величинах крымчане должны завидовать сибирякам белой завистью.

На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,15 до 47,10 руб. за 1 литр, марки АИ-95 — от 47,15 до 49,95, марки АИ-98 — от 51,30 до 59,50, дизельное топливо — от 51,95 до 53,55 руб. за 1 литр, — сообщает Новосибирскстат.