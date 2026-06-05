Бензин в Крыму: купить свободно нельзя, по талонам и картам — только 20 литров в руки

С конца мая на территории Крымского полуострова наблюдаются проблемы с бензином. На сегодняшний день на основных АЗС в свободной продаже бензин купить нельзя, а по талонам или топливным картам бензин и дизтопливо отпускают не более 20 литров в руки. Подробнее о ситуации — в подборке

Днем в четверг, 4 июня, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике полностью прекращена продажа топлива на АЗС за наличный расчет. Получить бензин можно только по ранее приобретенным талонам и то — по 20 литров в одни руки. Причем, как отметил Аксенов, в продаже талонов уже нет и в ближайшее время не будет. На АЗС Крыма это засвидетельствовали. Продажа талонов и топливных карт временно приостановлена, — сообщили в сети АЗК «Атан». Услуга продажи талонов недоступна и на автозаправках ТЭС. Как пояснил Аксенов, такое решение принято из-за дефицита автомобильного топлива на полуострове. По словам главы Крыма, меры будут действовать несколько дней, а для контроля ситуации на каждой АЗС будут дежурить должностные лица – представители руководства муниципалитетов и республиканских ведомств.

Общественный транспорт и оперативные службы власти Крыма обещают обеспечить топливом в полном объеме.

При этом на некоторых небольших АЗС бензин все же можно купить — за наличный расчет. Там тоже действуют ограничения по количеству отпускаемого топлива. Правда, для того, чтобы заправиться, водителям приходится выстоять многочасовые очереди.

Что с бензином в Севастополе

Зеркальные меры 4 июня ввели и в Севастополе. Там приостановлена свободная продажа бензина на заправках ТЭС, а по ранее приобретенным талонам топливо будут отпускать не более 20 литров в одни руки. При этом коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт получат топливо в полном объеме. Рассматривается возможность формировать очереди за бензином через Госуслуги или другой сервис, чтобы жители имели гарантированную возможность заправиться топливом в определенный срок. Узнайте больше: За май объем крымских водохранилищ увеличился до 188 миллионов кубометров Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что координирует меры реагирования с главой Крыма, чтобы соблюсти равные условия для всех жителей полуострова. Развожаев пояснил, проблема с топливом возникла из-за нарушений логистики после атак на Крым и Севастополь. Сейчас главная задача — восстановить стабильные поставки бензина.

Что делать туристам

Власти крымских регионов обещают оперативно размещать информацию о поступлении новых партий топлива и начале свободной продажи, а также призывают жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и не поддаваться панике. При этом, во время прямого эфира с Развожаевым поступило сообщение от туриста из Тулы, который не может выехать из Севастополя на своей машине из-за нехватки топлива. Сейчас прорабатываем отдельный механизм помощи для гостей города, приехавших на отдых на личном транспорте и оказавшихся в такой ситуации. Планируем представить алгоритм уже в ближайшее время, — сказал губернатор Севастополя.

С чего все начиналось