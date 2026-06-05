Бензин в Крыму: купить свободно нельзя, по талонам и картам — только 20 литров в руки

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Кто с бензином
Днем в четверг, 4 июня, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике полностью прекращена продажа топлива на АЗС за наличный расчет. Получить бензин можно только по ранее приобретенным талонам и то — по 20 литров в одни руки. Причем, как отметил Аксенов, в продаже талонов уже нет и в ближайшее время не будет.
На АЗС Крыма это засвидетельствовали.
Продажа талонов и топливных карт временно приостановлена, — сообщили в сети АЗК «Атан». Услуга продажи талонов недоступна и на автозаправках ТЭС.
Как пояснил Аксенов, такое решение принято из-за дефицита автомобильного топлива на полуострове. По словам главы Крыма, меры будут действовать несколько дней, а для контроля ситуации на каждой АЗС будут дежурить должностные лица – представители руководства муниципалитетов и республиканских ведомств.
Общественный транспорт и оперативные службы власти Крыма обещают обеспечить топливом в полном объеме.
Что с бензином в Севастополе
Зеркальные меры 4 июня ввели и в Севастополе. Там приостановлена свободная продажа бензина на заправках ТЭС, а по ранее приобретенным талонам топливо будут отпускать не более 20 литров в одни руки. При этом коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт получат топливо в полном объеме.
Рассматривается возможность формировать очереди за бензином через Госуслуги или другой сервис, чтобы жители имели гарантированную возможность заправиться топливом в определенный срок.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что координирует меры реагирования с главой Крыма, чтобы соблюсти равные условия для всех жителей полуострова.
Развожаев пояснил, проблема с топливом возникла из-за нарушений логистики после атак на Крым и Севастополь. Сейчас главная задача — восстановить стабильные поставки бензина.
Что делать туристам
Власти крымских регионов обещают оперативно размещать информацию о поступлении новых партий топлива и начале свободной продажи, а также призывают жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
При этом, во время прямого эфира с Развожаевым поступило сообщение от туриста из Тулы, который не может выехать из Севастополя на своей машине из-за нехватки топлива.
Сейчас прорабатываем отдельный механизм помощи для гостей города, приехавших на отдых на личном транспорте и оказавшихся в такой ситуации. Планируем представить алгоритм уже в ближайшее время, — сказал губернатор Севастополя.
С чего все начиналось
В Крыму с 30 мая ввели лимит на продажу бензина марки АИ-95, с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. Как сообщил Сергей Аксенов, для нормализации сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
В Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина еще 22 мая.
Заявлялось, что проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина. По словам Аксенова, российский лидер дал необходимые поручения для разрешения ситуации.
Министерство энергетики России сообщало, что принимаются необходимые меры для обеспечения топливом Крымского полуострова и прорабатываются дополнительные решения для стабильных поставок топлива в регион.
В прошлом году в Крыму и Севастополе для урегулирования ситуации с наличием автомобильного топлива также вводили лимиты на его продажу. Эта мера была согласована с федеральным центром. После стабилизации ситуации ограничения сняли.
источник: РИА Новости Крым
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