Бензин в Крыму продолжает локально дорожать третью неделю подряд

Розничные цены на бензин продолжают расти в некоторых регионах России, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), передает «Интерфакс» . Рост цен начался месяц назад на АЗС в Крыму и Севастополе. Две недели назад они повышались в каждом округе страны. На предыдущей неделе рост отмечался во всех округах, кроме Дальнего Востока — в среднем по стране на 10-15 копеек.

На прошлой неделе (21-28 июня) цены продолжили рост только в некоторых регионах. Так, в Крыму бензин подорожал еще на 34-36 копеек, в Севастополе — на 20-26 копеек, в Дагестане — на 1,59-1,67 рубля, в Тыве — на 72-73 копейки, на Сахалине — на 10 копеек. В результате средние цены в России на бензин Аи-92 выросли на 3 копейки — до 43,19 руб./л, на Аи-95 — на 4 копейки — до 46,34 руб./л соответственно. В Крыму – Аи-92 стоит 46 рублей за литр, «95-й» — 52 рубля. Чувствуете разницу?

Официальная причина происходящего – рост оптовых цен, на бирже. Крымские трейдеры просто не могут продавать топливо дешевле, чем закупают. Последние две недели отметились рекордным ростом оптовых цен на топливо, торгующегося на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Эксперты объяснили повышение стоимости закупки дефицитом бензина, который сложился на рынке, и увеличением спроса со стороны автозаправочных станций и трейдеров.

Но чем объяснить такую разницу в цене со «среднероссийской» или даже по сравнению с соседним южным Краснодарским краем – там бензин дешевле на 4 рубля (за литр, и это существенно).

Теорию сговора проверяет ФАС. И она имеет право на жизнь, особенно в аспекте запуска грузового железнодорожного движения по Крымскому мосту. Использование железнодорожного сообщения позволит снизить стоимость доставки ряда товаров на 30-50%, в целом ветка рассчитана на пропуск 13,5 млн. тонн грузов.

В Крым идут первоочередные товары. Это нефтепродукты, зерновые культуры, удобрения, металлопрокат, стройматериалы – всё, в чем сегодня нуждается республика и что сегодня приходится возить автомобильным транспортом. Использование железнодорожного сообщения позволит, во-первых, снизить стоимость доставки на 30-50% в ряде случаев. Во-вторых, эта доставка станет быстрее и более гарантированной, — сообщил Министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

То есть регулярные грузовые перевозки по железнодорожной части Крымского мост просто «сведут на нет» ту самую «сложную логистику», которой обычно поясняют высокие цены в Крыму (и на топливо тоже).

Это означает, что одна из причин высоких цен на топливо, на которую ссылаются основные полуостровные трейдеры – сложная логистика – перестает существовать. Не исключено, что они сейчас стремятся как можно выше задрать планку перед тем, как в регион пойдут составы с бензином и дизтопливом, — цитирует экономиста Андрея Стеймана издание Liport .

Но не только в логистике дело – считают специалисты. Есть еще и такой немаловажный фактор, как отсутствие в Крыму крупных вертикально-интегрированные нефтяных компаний типа «Лукойл», «Газпромнефть», «Роснефть». Эти главные рыночные игроки держат в руках полный цикл – от добычи и продажи через собственные сети АЗС, поэтому могут себе позволить относительно невысокие по сравнению с конкурентами цены. Однако в Крым они не заходят из-за угрозы западных санкций. Местные пять или шесть наиболее крупных нефтетрейдеров «пляшут» от закупочных цен на товарно-сырьевой бирже в Петербурге, и поэтому в розницу не могут продавать с такой же ценой, как та же «Роснефть».

Все сходятся в одном – бензин в Крыму должен подешеветь. По законам экономики и логики…. Но он почему-то дорожает, причем третью неделю подряд.