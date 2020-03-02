Берегите ноги! Инцидент в районе пансионата «Крымская весна» под Судаком

В районе пансионата «Крымская весна» с. Уютное ГО Судак женщина во время туристической прогулки сломала ногу и не может самостоятельно передвигаться. Прибыв, специалисты «КРЫМ-СПАС» приступили к поисково-спасательным работам. В течение получаса с пострадавшей был установлен визуальный контакт.

Она находилась в труднодоступном месте с южной стороны горы Перчем. Спасатели поднялись к пострадавшей и оказали ей первую помощь, наложив на травмированную конечность вакуумную шину, — рассказал Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. — После этого женщину, 1982 г.р., уложили на носилки, в течение часа транспортировали со сложного сыпучего рельефа к служебному автомобилю и доставили в лечебное учреждение г. Судак.

Крымские спасатели напоминают, что перед тем, как отправиться в горы, нужно внимательно изучить меры безопасного поведения:

в первую очередь, серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви. Среди вещей, которые необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.

для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;

перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;

нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимая своевременные меры предосторожности;

темп движения нужно определять по слабейшему в группе;

не стоит сокращать путь за счет безопасности;

не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;

опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки;

избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101» — единый телефон спасения.

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму