Берегите ноги! Инцидент в районе пансионата «Крымская весна» под Судаком

Она находилась в труднодоступном месте с южной стороны горы Перчем. Спасатели поднялись к пострадавшей и оказали ей первую помощь, наложив на травмированную конечность вакуумную шину, — рассказал Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. — После этого женщину, 1982 г.р., уложили на носилки, в течение часа транспортировали со сложного сыпучего рельефа к служебному автомобилю и доставили в лечебное учреждение г. Судак.
Крымские спасатели напоминают, что перед тем, как отправиться в горы, нужно внимательно изучить меры безопасного поведения:
- в первую очередь, серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви. Среди вещей, которые необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.
- для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;
- перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;
- нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимая своевременные меры предосторожности;
- темп движения нужно определять по слабейшему в группе;
- не стоит сокращать путь за счет безопасности;
- не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;
- опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки;
- избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101» — единый телефон спасения.
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму