Бери рюкзак — пошли в поход! Активный отдых вдали от цивилизации — тренд 2021 года

В этом году, говорят эксперты, число тех, кто хочет свои летние (и не только) отпуска совместить не с рафинированным отдыхом в отелях да санаториях, а с привалами, кострами, многокилометровыми марш-бросками из точки «А» в точку «Б», выросло в разы. Говорят — после «коронавирусных» заточений и беспокойств просто-таки необходимо почувствовать себя живыми и вольными делать то, что хочется. Причём вдали от потоков негативной информации, которые СМИ обрушивают на головы обывателей постоянно и безжалостно. В топе самых востребованных путешествий такого толка: турпоходы в горы. В какие города и страны жаждут рвануть путешественники? В лидерах рейтинга предпочтений, говорят в Туристическом клубе «Маршрут» marshrut-club.com:

походы по Турции (Западная Ликия и Каппадокия, в частности);

горные походы по Грузии (Сванетия), Кипру, Черногории;

треккинг к Эвересту, в Альпы и Карпаты;

путешествие по острову Мадейра.

Впрочем, список этот можно продолжать. Единственное «но»: совсем уж оторваться от цивилизации желают немногие. Другими словами, уйти отшельниками в горы и выживать, как «можется», хотят единицы. Большинство всё же выбирают организованные путешествия — с инструкторами, более-менее обеспеченным походным бытом, предсказуемым результатом и гарантированным возвратом «на Родину».

Что думают по этому поводу специалисты, и кому советуют такие приключения? Однозначно тем, кто жаждет общения с природой, с людьми в нестандартных для городского человека условиях, новых впечатлений и, к слову, проверок себя на прочность. Последнее, правда, рекомендуют воплощать в жизнь, что… называется… без фанатизма. И однозначно отправляться в такого рода туры только в сопровождении людей знающих, с соответствующей подготовкой. Тогда поход гарантировано принесёт ожидаемые результаты. Даже если вы — полный новичок в таких делах.

Большая часть наших, к примеру, туров ориентирована на новичков и не требует особой подготовки. Всем говорим — не стоит сомневаться в своих возможностях, ведь главное — это желание, а опытный инструктор и походные товарищи помогут вам преодолеть все тягости и лишения походной жизни. Если вам интересны чайные церемонии в горах, вы хотите научиться ставить палатку, изучить свой потенциал и зону покрытия мобильной связи, а заодно перезагрузить свой мозг и побывать выше облаков, тогда вам обязательно нужно сходить в поход! Улучшить моральное самочувствие, подтянуть свою физическую форму и здорово отдохнуть — точно получится! — отмечают в Туристическом клубе «Маршрут».

Когда идти в поход? Всё зависит, конечно, от места назначения, но специалисты считают, что ограничиваться только летним периодом года не стоит. У туризма в межсезонье — своё очарование. Однако, и подготовки такие туры требуют большей. И уж точно их лучше совершать с опытными провожатыми, которые знают дело организации такого рода путешествий досконально.