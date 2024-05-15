Бесарион Бигвава из Симферополя помог сборной России одержать победу над Киргизией в матчевой встрече по ММА

Россияне одержали победу – 3:2. Весомый вклад в успех наших соотечественников внес симферополец Бесарион Бигвава, в весовой категории до 80 кг удушающим приемом взявший верх над своим соперником – Ирысбеком Нурматовым. Бесарион Бигвава представляет симферопольский клуб «Торнадо», тренируется под руководством Сергея Чурилова. Помимо ММА, выступает также в вольной борьбе (является действующим чемпионом Крыма), панкратионе, рукопашном бое и ряде других видах единоборств, — сообщает «Крымский спорт».