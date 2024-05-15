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Бесарион Бигвава из Симферополя помог сборной России одержать победу над Киргизией в матчевой встрече по ММА
фото: ВКонтакте, ТОРНАДО MMA club Симферополь

Бесарион Бигвава из Симферополя помог сборной России одержать победу над Киргизией в матчевой встрече по ММА

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 14:58 15.05.2024

В Ростове-на-Дону на КСК «Экспресс» в рамках турнира по смешанному боевому единоборству (ММА) Legion Fight XXI прошла матчевая встреча между сборными России и Киргизии.

Россияне одержали победу – 3:2. Весомый вклад в успех наших соотечественников внес симферополец Бесарион Бигвава, в весовой категории до 80 кг удушающим приемом взявший верх над своим соперником – Ирысбеком Нурматовым. Бесарион Бигвава представляет симферопольский клуб «Торнадо», тренируется под руководством Сергея Чурилова. Помимо ММА, выступает также в вольной борьбе (является действующим чемпионом Крыма), панкратионе, рукопашном бое и ряде других видах единоборств, — сообщает «Крымский спорт».

 

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