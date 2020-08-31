script:
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Беседка «Звездопад воспоминаний» в Коктебеле — среди лучших мест для астротуризма в России

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Беседка «Звездопад воспоминаний» в Коктебеле - среди лучших мест для астротуризма в России
фото: pxhere.com

Беседка «Звездопад воспоминаний» в Коктебеле — среди лучших мест для астротуризма в России

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:20 31.08.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, где стоит наблюдать августовский звездопад.

Для большинства россиян (52,63%) лучшим местом для наблюдения за звездопадом является беседка «Звездопад воспоминаний» в Коктебеле. Другие астротуристы (18,42%) предпочитают приезжать в августе на Алтай, чтобы изучать ночное небо в окрестностях горы Белухи. Третьи же посещают обсерваторию в Мезмае в Краснодарском крае и Пулковскую обсерваторию в Санкт-Петербурге (Мезмай и Санкт-Петербург набрали по 10,53% голосов в опросе). Лучшими местами для астротуризма в России туристы также назвали астрофизическую обсерваторию в Нижнем Архызе на горе Пастухова (5,26%) и планетарий в Москве (2,63%), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Шесть лучших мест для астротуризма в России:

  1. Беседка «Звездопад воспоминаний» в Коктебеле, 52,63%*
  2. Окрестности горы Белухи на Алтае, 18,42%
  3. Обсерватория в Мезмае в Краснодарском крае, 10,53%
  4. Пулковская обсерватория в Санкт-Петербурге, 10,53%
  5. Обсерватория в Нижнем Архызе на горе Пастухова, 5,26%
  6. Московский планетарий, 2,63%

* По данным опроса соцсетей

Беседка «Звездопад воспоминаний» в Коктебеле - среди лучших мест для астротуризма в России

Комментарии для сайта Cackle

div:
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.