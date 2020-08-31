Беседка «Звездопад воспоминаний» в Коктебеле — среди лучших мест для астротуризма в России

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, где стоит наблюдать августовский звездопад.

Для большинства россиян (52,63%) лучшим местом для наблюдения за звездопадом является беседка «Звездопад воспоминаний» в Коктебеле. Другие астротуристы (18,42%) предпочитают приезжать в августе на Алтай, чтобы изучать ночное небо в окрестностях горы Белухи. Третьи же посещают обсерваторию в Мезмае в Краснодарском крае и Пулковскую обсерваторию в Санкт-Петербурге (Мезмай и Санкт-Петербург набрали по 10,53% голосов в опросе). Лучшими местами для астротуризма в России туристы также назвали астрофизическую обсерваторию в Нижнем Архызе на горе Пастухова (5,26%) и планетарий в Москве (2,63%), — отмечают в пресс-службе сервиса.