Беседка «Звездопад воспоминаний» в Коктебеле — среди лучших мест для астротуризма в России

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Для большинства россиян (52,63%) лучшим местом для наблюдения за звездопадом является беседка «Звездопад воспоминаний» в Коктебеле. Другие астротуристы (18,42%) предпочитают приезжать в августе на Алтай, чтобы изучать ночное небо в окрестностях горы Белухи. Третьи же посещают обсерваторию в Мезмае в Краснодарском крае и Пулковскую обсерваторию в Санкт-Петербурге (Мезмай и Санкт-Петербург набрали по 10,53% голосов в опросе). Лучшими местами для астротуризма в России туристы также назвали астрофизическую обсерваторию в Нижнем Архызе на горе Пастухова (5,26%) и планетарий в Москве (2,63%), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Шесть лучших мест для астротуризма в России:
- Беседка «Звездопад воспоминаний» в Коктебеле, 52,63%*
- Окрестности горы Белухи на Алтае, 18,42%
- Обсерватория в Мезмае в Краснодарском крае, 10,53%
- Пулковская обсерватория в Санкт-Петербурге, 10,53%
- Обсерватория в Нижнем Архызе на горе Пастухова, 5,26%
- Московский планетарий, 2,63%
* По данным опроса соцсетей
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