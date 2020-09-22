Беспилотная авиация: сотрудники МЧС и ГИБДД провели совместный рейд

Совместный рейд сотрудники МЧС России и Государственной автоинспекции провели на крупных магистралях севастопольского региона.

Цель мероприятия – выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу встречного движения. Средством мониторинга дорожной обстановки стала беспилотная авиация чрезвычайного ведомства. Квадрокоптеры, оснащённые средствами фото- и видеофиксации, способны в кратчайший срок совершать облёт обширных территорий, что позволяет с их помощью эффективно вести обзор местности и оперативно реагировать на случаи, когда водители пренебрегают установленными правилами, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.