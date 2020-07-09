Бесплатная программа 100-дневного воркаута — севастопольцев приглашают к участию

Street Workout (стрит воркаут) — уличная субкультура, объединяющая уникальный подход к тренировкам, стремление к разностороннему развитию личности и социальную активность. Сама идея родом из США, но именно в России (начиная с 2009 года) культура воркаута приобрела образ целого общественное движение, с регулярными бесплатными открытыми тренировками, показательными выступлениями в учебных заведениях, активной работе с молодёжью (более развёрнутая информация — на www.workout.su ).

Один из основателей этой культуры в России Антон Кучумов приглашает всех желающих присоединиться к программе 100-дневного воркаута SOTKA. Причём не только мужчин, но и девушек. SOTKA — это бесплатная образовательная программа для всех, кто только начинает свои тренировки или возвращается к занятиям после долгого перерыва или травм, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Программа SOTKA абсолютно бесплатна и рассчитана на участников с любым уровнем подготовки. Она состоит из трёх блоков:

1. Базовый (с 1 по 49 день);

2. Продвинутый (с 50 по 91 день);

3. Турбо (с 92 по 98 день).

Чтобы принять участие, достаточно зарегистрироваться на сайте www.100.workout.su. После чего каждый день будет приходить инфопост с информацией об упражнениях (с использованием веса собственного тела и силы гравитации в качестве источника сопротивления и нагрузки), питании и мотивации. Тренироваться в соответствии с рекомендациями программы SOTKA можно когда и где угодно.

Организаторы обращают внимание, что воркаут направлен не на высшие спортивные достижения, а исключительно на здоровье и развитие человека. Поэтому состязательная компонента традиционно отрицается, и главным соревнованием становится преодоление самого себя.