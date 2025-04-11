Бесплатная парковка в Севастополе. Что нужно знать

В Севастополе в зоне действия платных парковок пять категорий автомобилистов могут оставлять свои транспортные средства бесплатно. В их число входят:

– водители спецтехники – пожарной охраны, полиции, скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной инспекции, военной полиции, нацгвардии, следственных органов, а также спецсвязи;

– водители транспортных средств коммунальных служб города;

– водитель транспортного средства, которое зарегистрировано на одного из членов многодетной семьи, при наличии парковочного разрешения (многодетная семья должна иметь официальный статус и оформить разрешение только на одно транспортное средство);

– транспортные средства, зарегистрированные на ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (при наличии парковочного разрешения);

– транспортные средства, управляемые инвалидами, и транспортные средства, перевозящие таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, на которых установлен опознавательный знак и исключительно на выделенных местах, обозначенными дорожными знаками «Инвалиды». Информация об этих транспортных средствах должна быть размещена в государственной информационной системе в порядке, предусмотренном ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Гражданину с инвалидностью, его законному или уполномоченному представителю нужно подать заявление об использовании транспортного средства в Пенсионный фонд России через портал Госуслуг или личный кабинет Федерального реестра инвалидов в электронном виде. При этом, если гражданин не зарегистрирован на Госуслугах, он может обратиться в МФЦ.

Водители, которые проживают в зоне действия платных парковок, могут оформить резидентное парковочное разрешение. Оно стоит 1 800 рублей и выдается на год. Для этого необходимо быть зарегистрированным или владеть на праве собственности жилым помещением в границах зоны платных парковок.

Существует три способа, чтобы получить парковочное разрешение:

1. через Госуслуги;

2. обратиться в МФЦ;

3. обратиться в Департамент транспорта по адресу:проспект Героев Сталинграда, 64 (2 этаж).

С собой необходимо иметь оригинал и копию документов: паспорта, свидетельства о регистрации транспортного средства, а также документы, подтверждающие право на льготу.

Остальные автомобилисты, кто часто пользуется платными парковками, могут оформить парковочный абонемент. Их существует три вида:

на месяц — 3 000,00 рублей;

на 6 месяцев — 15 000,00 рублей;

на год — 25 000,00 рублей.

Парковочный абонемент оформляют исключительно в департаменте транспорта на проспекте Героев Сталинграда, 64. Получить консультацию у специалистов можно по телефону: (8692) 42-66-50.

Напомним, в городе две платные парковочные зоны: на центральном кольце на 751 мест и в Балаклаве на 79 мест. Для удобства все они отмечены на сайте sevparking.ru.

На центральном кольце стоимость парковки составляет 35 рублей в час с 8:00 до 20:00, а в ночное время и по выходным парковка бесплатная. А также в нерабочие праздничные дни: 1, 2, 7 января; 23 февраля; 8, 18 марта; 1, 9 мая; 12, 14 июня; 4 ноября.

В Балаклаве парковка стоит 50 рублей в час: с 1 мая по 30 сентября — с 8:00 до 22:00, а с 1 октября по 30 апреля — с 8:00 до 20:00 часов. По ночам парковка в Балаклаве бесплатная.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя