Бесплатно не будет: стоимость регистрации гаражей в рамках амнистии

Регистрация гаражей в рамках гаражной амнистии будет стоить не более 10 тысяч рублей за объект. Около пяти тысяч рублей придется потратить на подготовку техплана объекта капитального строительства. Еще примерно пять тысяч будет стоить подготовка кадастрового плана земельного участка. По словам главы Росреестра Олега Скуфинского, закон о гаражной амнистии предусматривает предоставление льгот некоторым категориям граждан или субсидирование затрат за счет регионального бюджета. После регистрации гаражи будут облагаться налогом на имущество физических лиц и земельным налогом, поступления по которым должны идти в местных бюджет.

На мой взгляд, по таким объектам должно быть или освобождение от налогов, или максимально льготный, номинальный тариф, — цитируют РИА Новости главу Росреестра Олега Скуфинского.

Ранее Владимир Путин подписал закон о «гаражной амнистии». Теперь гражданин, использующий капитальный гараж, построенный до 30 декабря 2004 года (до дня введения в действие Градостроительного кодекса), получает право на бесплатное предоставление в собственность участка, на котором гараж находится. Если участок является ограниченным в обороте, он может быть предоставлен в аренду. Такой порядок будет действовать до сентября 2026 года.

Источник: Российская газета

О недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.