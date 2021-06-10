Бесплатное тестирование для оценки поствакцинального иммунитета после вакцины «ЭпиВакКорона»

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю организовано тестирование населения для оценки уровня поствакцинального иммунитета после иммунизации вакциной «ЭпиВакКорона».

Как уточнили в Роспотребнадзоре, для этого используются специальные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», разработанные с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины. Исследования проводятся не ранее чем на 42 день после получения I компонента вакцины «ЭпиВакКорона».

Напомним, на территории Республики Крым и г. Севастополя продолжается кампания иммунизации населения против новой коронавирусной инфекции. Наряду с активным использованием вакцины «ГамКовидВак» (Спутник V) производитель ФГБУ «НИЦЕМ им. Н.Ф. Гамалеи», на полуострове в гражданский оборот поступила вакцина «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра биотехнологии и вирусологии «Вектор».

Используемая для создания вакцины «ЭпиВакКорона» новая технологическая платформа пептидных вакцин требует выработки новых подходов к определению поствакцинального иммунитета, предполагающих создание специальных тест-систем, как для оценки гуморального, так и клеточного вирус-специфического иммунного ответа.

Большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного белка S нового коронавируса, и их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки вакциной «ЭпиВакКорона». Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых вакциной «ЭпиВакКороной».

В связи с этим, все лица, двукратно привитые вакциной «ЭпиВакКорона», могут пройти исследование поствакцинального иммунитета. Для этого необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту проживания и сдать кровь, для проведения дальнейших исследований на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе». При сдаче биоматериала обязательно указать даты получения I и II компонента вакцины «ЭпиВакКорона». Исследования будут проводится на безоплатной основе.

При появлении вопросов можно обращаться на телефон «горячей линии» +79789191135.

По информации Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю.