Бесплатное зубопротезирование в Севастополе — расширен список категорий льготников

Новый перечень включает 12 льготных категорий граждан. Теперь право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов за счет средств бюджета Севастополя имеют:
- ветераны Великой Отечественной войны;
- лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях г. Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и награжденных медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- ветераны боевых действий на территории других государств;
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- лица из числа военнослужащих и вольнонаёмного состава Вооружённых сил СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, отнесённые к гражданам из подразделений особого риска;
- лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами вследствие радиационных аварий и их последствий на других (кроме Чернобыльской АЭС) атомных объектах гражданского или военного назначения, в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
- военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в период с 22 июня 1941 по 3 сентября 1945 года в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, и награжденные медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» или медалью «За победу над Японией»;
- лица, работавшие в годы Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
- члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
- лица, привлекавшиеся органами местной власти к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и объектов в годы Великой Отечественной войны;
- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо проработавшие менее шести месяцев и награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны;
- инвалиды войны;
- граждане, проживающие в ГБУ «Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов;
- жители осажденного Севастополя.
Бесплатное зубопротезирование проводится за счёт бюджета Севастополя в «Стоматологической поликлинике № 1». У медицинского учреждения работают три отделения – на улице Бутакова, 40, на улице Надеждинцев, 20 и на улице Большая Морская, 34. При обращении в стоматологическую поликлинике следует предъявить паспорт, полис ОМС и СНИЛС, а также удостоверение, подтверждающее льготную категорию, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.