Бесплатное зубопротезирование в Севастополе — расширен список категорий льготников

Новый перечень включает 12 льготных категорий граждан. Теперь право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов за счет средств бюджета Севастополя имеют:

Бесплатное зубопротезирование проводится за счёт бюджета Севастополя в «Стоматологической поликлинике № 1». У медицинского учреждения работают три отделения – на улице Бутакова, 40, на улице Надеждинцев, 20 и на улице Большая Морская, 34. При обращении в стоматологическую поликлинике следует предъявить паспорт, полис ОМС и СНИЛС, а также удостоверение, подтверждающее льготную категорию, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.