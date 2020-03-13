Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Бесплатное зубопротезирование в Севастополе — расширен список категорий льготников

crimeapress_news

Бесплатное зубопротезирование в Севастополе - расширен список категорий льготников
иллюстрация: nilgunozturk.com.tr

Бесплатное зубопротезирование в Севастополе — расширен список категорий льготников

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:27 13.03.2020

Новый перечень включает 12 льготных категорий граждан. Теперь право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов за счет средств бюджета Севастополя имеют:

  • ветераны Великой Отечественной войны;
  • лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях г. Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и награжденных медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
  • ветераны боевых действий на территории других государств;
  • граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
  • лица из числа военнослужащих и вольнонаёмного состава Вооружённых сил СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, отнесённые к гражданам из подразделений особого риска;
  • лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами вследствие радиационных аварий и их последствий на других (кроме Чернобыльской АЭС) атомных объектах гражданского или военного назначения, в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
  • военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в период с 22 июня 1941 по 3 сентября 1945 года в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, и награжденные медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» или медалью «За победу над Японией»;
  • лица, работавшие в годы Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
  • члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
  • лица, привлекавшиеся органами местной власти к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и объектов в годы Великой Отечественной войны;
  • лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо проработавшие менее шести месяцев и награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны;
  • инвалиды войны;
  • граждане, проживающие в ГБУ «Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов;
  • жители осажденного Севастополя.

Бесплатное зубопротезирование проводится за счёт бюджета Севастополя в «Стоматологической поликлинике № 1». У медицинского учреждения работают три отделения – на улице Бутакова, 40, на улице Надеждинцев, 20 и на улице Большая Морская, 34. При обращении в стоматологическую поликлинике следует предъявить паспорт, полис ОМС и СНИЛС, а также удостоверение, подтверждающее льготную категорию, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Бесплатное зубопротезирование в Севастополе - расширен список категорий льготников

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.