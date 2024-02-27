Бесплатные экскурсии в Крыму ко Дню экскурсовода посетило более тысячи человек

Знай и люби свой край.

Бесплатные экскурсии, приуроченные к Дню экскурсовода, в Крыму посетило больше тысячи человек. Экскурсии проходили в течение недели с 18 по 24 февраля во всех курортных городах полуострова. Акция была организована министерством курортов и туризма РК, при содействии администраций муниципальных образований.

Прогулки по достопримечательностям для крымчан и гостей полуострова провели опытные гиды в Алуште, Евпатории, Саках, Феодосии, Судаке, сразу 6 экскурсий прошло в Керчи.

На ЮБК — от Гурзуфа до Фороса — состоялось 8 экскурсий. По словам экскурсовода Агентства комфортных путешествий «Ялта-гид» Людмилы Дьяконовой, ялтинские экскурсии посетили порядка 500 человек.

В Симферополе 3 бесплатные экскурсии были впервые организованы Туристско-информационным центром Крыма совместно с Крымской железной дорогой по железнодорожному вокзалу крымской столицы.

Профессия экскурсовода — крайне уважаема в Крыму. У нас есть своя авторитетная методическая школа, на данный момент больше трети экскурсоводов уже получили аттестационные именные бейджи. Это профессия, которой люди преданы всю жизнь, это патриотизм и любовь к своему краю, что особенно ценно для Крыма, потому что это те детали, та атмосфера, благодаря которой наши гости возвращаются сюда снова и снова, а крымчане узнают больше о родном крае, — прокомментировал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.