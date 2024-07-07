Бесплатные курсы оказания первой помощи в первый день посетили порядка 400 севастопольцев

Курсы обучения базовым навыкам оказания первой помощи стартовали 6 июля во всех муниципалитетах города, они проходят на базе школ. В первый день их посетили порядка 400 человек. В занятиях принял участие и губернатор Михаил Развожаев.
Наша жизнь складывается так, что, даже если у вас есть базовые знания о принципах оказания первой помощи, их нужно обязательно освежать. Поэтому я с удовольствием побывал на обучении, узнал некоторые новые для себя вещи и попрактиковался вместе с другими участниками. Конечно, можно почитать книжку или посмотреть видео в интернете. Но есть вещи, которые можно услышать только от профессионалов, и самое главное – когда приходишь на обучение, есть возможность практики и возможность уточнить интересующие вопросы у специалистов. Приглашаю всех севастопольцев пройти этот курс: обучение бесплатное, много времени не отнимет, но в критической ситуации полученные навыки могут спасти чью-то жизнь, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.
Курс оказания первой помощи длится всего полтора-два часа, за это время эксперты дают самые основные навыки: что нужно делать, если перед вами лежит пострадавший, как наложить жгут в случае кровотечения, как провести сердечно-лёгочную реанимацию.
Решение о массовом проведении таких занятий было принято на чрезвычайном пленарном заседании Законодательного Собрания по инициативе губернатора Севастополя. Это особенно важно в наше непростое время, когда участились атаки на город со стороны украинского режима, природные катаклизмы. Важно знать, как оказать помощь пострадавшим. Занятия проводятся в будние и выходные дни, чтобы каждый севастополец мог выбрать удобное для себя время и место, и включают в себя теоретическую и практическую части, – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев.
Курсы проводятся бесплатно на базе 17 школ Севастополя, занятия проводят квалифицированные инструкторы.
На нашем обучающем курсе мы сфокусированы на важности оказания первой помощи. Мы предоставляем участникам базовые знания о том, как помочь пострадавшему до приезда скорой помощи. Мы разбираем, как определить состояние пострадавшего и оказать помощь, разбираем правильные действия в экстренных ситуациях. Участники курса, включая семейные пары с детьми разного возраста, проявляют большой интерес к получению этих знаний. Мы видим, что многие люди хотят научиться оказывать первую помощь при остановке сердца: как правильно располагать руки на грудной клетке, как определить место для проведения непрямого массажа сердца – это самые частые запросы от людей. А для практики есть специальные манекены, – поделилась инструктор курсов в школе № 22 Ольга Москаленко.
Записаться на курсы можно:
- через портал «Госуслуги» по ссылке: https://gosuslugi92.ru/#/createorderform/firstaid;
- по телефонам 122 и +7 (8692) 41-70-51.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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