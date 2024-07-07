Бесплатные курсы оказания первой помощи в первый день посетили порядка 400 севастопольцев

Курсы обучения базовым навыкам оказания первой помощи стартовали 6 июля во всех муниципалитетах города, они проходят на базе школ. В первый день их посетили порядка 400 человек. В занятиях принял участие и губернатор Михаил Развожаев.

Наша жизнь складывается так, что, даже если у вас есть базовые знания о принципах оказания первой помощи, их нужно обязательно освежать. Поэтому я с удовольствием побывал на обучении, узнал некоторые новые для себя вещи и попрактиковался вместе с другими участниками. Конечно, можно почитать книжку или посмотреть видео в интернете. Но есть вещи, которые можно услышать только от профессионалов, и самое главное – когда приходишь на обучение, есть возможность практики и возможность уточнить интересующие вопросы у специалистов. Приглашаю всех севастопольцев пройти этот курс: обучение бесплатное, много времени не отнимет, но в критической ситуации полученные навыки могут спасти чью-то жизнь, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.