Бесплатный сервис по обслуживанию пластиковых окон? Бойтесь аферистов! Инцидент в Севастополе

Желая получить бесплатный сервис по обслуживанию пластиковых окон, жительница Гагаринского района города Севастополя лишилась 7 тысяч рублей.

Днём на стационарный телефон 67-летней жительнице города поступил звонок от незнакомого мужчины. Он представился сотрудником оконной компании и, удостоверившись в том, что пенсионерка ранее устанавливала у себя в квартире пластиковые окна, предложил ей провести бесплатную диагностику металлопластиковых изделий. Женщина согласилась и назвала свой адрес проживания. Приехавший «мастер», осмотрев окна, сообщил хозяйке квартиры, что требуется ремонт, после чего озвучил стоимость работ – 35 тысяч рублей. Жительница Севастополя поверила словам незнакомца, однако сообщила, что у неё на данный момент есть только 7 тысяч рублей. Желая успокоить пенсионерку, мужчина пообещал сделать ей скидку, и, после совершения звонка якобы напарнику, озвучил уже новую сумму – 11 тысяч рублей. Обсуждая условия и сроки предоставления услуги, гость предложил женщине внести аванс в размере той суммы, которая у неё была, а за остальными деньгами пообещал зайти на следующий день. Получив 7 тысяч рублей, злоумышленник скрылся. Когда женщина поняла, что её обманули, она незамедлительно обратилась в полицию, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мошенника.

Полиция Севастополя призывает граждан быть бдительными при осуществлении денежных расчетов. Чтобы не пострадать от противоправных действий мошенников, исключите предоплату за товары и услуги. Помните, что, отдавая деньги незнакомым людям, вы не имеете гарантий их возврата в случае непредоставления обещанных услуг. Современные мошенники применяют различные способы для обмана доверчивых граждан, в том числе могут использовать поддельные документы и удостоверения.

Сотрудники УМВД России по г. Севастополю рекомендуют севастопольцам провести профилактические беседы со своими пожилыми родственниками о разных видах мошенничества и действиях в случае, если звонящие представляются сотрудниками банка, социальными работниками, сотрудниками различных фирм и компаний либо иными лицами.