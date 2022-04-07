Бесплатным горячим питанием обеспечены 150 тысяч крымских школьников

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме, заявил, что Правительство будет держать на особом контроле вопросы обеспечения учеников младших классов бесплатным горячим питанием.

Это не прямая финансовая, но ощутимая помощь семьям, в которых они растут. Особенно, если речь не об одном ребенке, а о нескольких, — подчеркнул Михаил Мишустин.

В Крыму, по данным министерства образования, науки и молодежи РК, бесплатное горячее питание получают 150 тысяч школьников. Из них – 98 тысяч – учащиеся 1-4 классов, 52 тысячи – обучающиеся, отнесенные к льготным категориям.

Питание школьников младших классов финансируется из федерального бюджета. Крыму в 2022 году на эти цели выделили 913 млн. рублей.

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