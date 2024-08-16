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Беспокойная ночь у берегов : все беспилотники врага уничтожены

Беспокойная ночь у берегов Крыма: все беспилотники врага уничтожены

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:52 16.08.2024

Как мы уже сообщали, минувшей ночью ВСУ предприняли попытку атаковать Крым с моря и воздуха. Все беспилотники врага уничтожены.

В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря.

Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова, – сообщили в Минобороны РФ.

Военное ведомство также обнародовало видео поражения украинских (натовских) БЭКов вертолётами Ми-8 и Ка-29 морской авиации Черноморского флота.

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