Беспокойная ночь у берегов Крыма: все беспилотники врага уничтожены

Как мы уже сообщали, минувшей ночью ВСУ предприняли попытку атаковать Крым с моря и воздуха. Все беспилотники врага уничтожены.

В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря.

Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова, – сообщили в Минобороны РФ.