«Бессмертный полк онлайн» пройдет 9 Мая

Началась регистрация на участие в шествии «Бессмертного полка онлайн» 9 Мая.

В прошлом году из-за ковидных ограничений традиционное прохождение в городах Крыма и всей России было отменено. Но на онлайн площадке «Бессмертного полка» собралось более трех миллионов участников, — сообщил представитель «Бессмертного полка» в Крыму Андрей Попов. — Трансляция длилась 20 дней, ее посмотрели 25 миллионов человек.

В этом году онлайн-шествие состоится в один день. 9 мая его будут транслировать на местных телеканалах, городских экранах и в социальных сетях.

Подать заявку на участие можно с 20 апреля по 7 мая в личном кабинете на официальном сайте «Бессмертного полка онлайн». При регистрации нужно указать регион – в каждом из них будет идти свой строй «Бессмертного полка онлайн». Можно повторить заявку прошлого года. Авторы одобренных заявок до 7 мая получат уведомление о том, когда именно покажут трансляцию с их близким. Все пользователи по окончании шествия смогут получить фрагменты той части, где демонстрировались фотографии их близких.

Помогать в организации и проведении акции «Бессмертный полк онлайн» и живого шествия будут свыше 50 тысяч добровольцев.

Волонтерами стали студенты исторического и юридического факультетов Крымского федерального университета, — рассказал начальник управления патриотического воспитания и популяризации культуры безопасности в молодежной среде ГК «Молодежной политики РК» Евгений Костылев. — В прошлом году они вместе с ребятами из Всероссийского общества охраны памятников также верифицировали поданные заявки, проверяли данные.

По словам организаторов, в 2019 году «Бессмертный полк» собрал в Симферополе более 47 тысяч человек, а в целом в Крыму — 83 тысячи.

Подать заявку на участие в проекте «Бессмертный полк-онлайн» можно на сайте акции.