Бей посуду… Киоски и ларьки возле многоэтажек предложили сносить без суда

Для ларьков, киосков и автомоек, которые расположены на частных территориях, хотят ввести такие же правила, которые действуют для объектов на государственных землях. Заксобрание Cанкт-Петербурга собирается внести такое предложение в Госдуму. При необходимости такие объекты на частных землях можно будет снести без суда и следствия.

Жители города жалуются на большое количество нестационарных торговых объектов возле многоэтажных домов. При этом участок возле дома находится в частной собственности, он входит в общее имущество многоквартирного дома.

Сейчас на государственных участках нестационарные торговые объекты можно размещать через конкурсные процедуры, в соответствии с городской схемой. На частную землю эти требования не распространяются. Чтобы установить киоск на частном участке, достаточно согласия собственника. Депутаты считают, что это создаёт неудобства для местных жителей.

В случае с землёй возле многоквартирного дома, решение об установке киоска или автомойки принимают жильцы, отмечает руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» в Санкт-Петербурге Алла Бредец. Собственники квартир получают доход от размещения торгового объекта, поэтому они не хотят, чтобы их отстранили от принятия таких решений, подчёркивает эксперт. В проекте закона нет чётких критериев, по которым власти могут отказать в размещении киоска. Кроме того, неясно, что будет с объектами, которые уже работают и не вызывают претензий у горожан.

Депутат Заксобрания Ирина Иванова уточнила, что речь идёт не только о придомовых участках. Согласно законопроекту, придорожную автомойку, которая не входит в городскую схему, можно будет снести без решения суда. Она отметила, что земельные участки продают на торгах за большие деньги. Есть риск, что предприниматель купит землю, но не сможет ничего сделать на участке.

Не следует все нестационарные объекты причёсывать под одну гребёнку, считает председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина. Сейчас землёй у дома владеют жители многоэтажек. Они могут сдать участок в аренду и зарабатывать на этом.

Председатель комитета по юридической поддержке бизнеса Ростовского областного отделения «Опоры России» Инна Чемеркина считает, что поправки ставят под угрозу принципы частной собственности. Если жильцы будут обязаны согласовывать решения с городской администрацией, частной землёй фактически будет управлять муниципалитет. Это может привести к злоупотреблениям, особенно в части сноса объектов. Малый и средний бизнес окажется в зависимости от решений местных чиновников. По мнению эксперта, альтернативой может стать гибкий механизм регулирования. Нужно разработать чёткие градостроительные нормы для частных земельных участков, без обязательного согласования с местными чиновниками.

источник: ЦИАН

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