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Без изменений. Погода в Крыму в ближайшие три дня
иллюстрация: pxhere.com

Без изменений. Погода в Крыму в ближайшие три дня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:38 08.01.2020

В ближайшие трое суток погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона.

Местами пройдет небольшие осадки (дождь, мокрый снег, в горах снег). В отдельных пунктах ожидается туман, гололедно-изморозевые отложения; на отдельных участках дорог гололедица. Ветер 9 января северо-восточный умеренный ночью, местами сильный 15 м/с; 10-11 января ветер перейдет на юго-западный, днем 11января усилится до 17м/с. Температура воздуха ночью 0…-5°, на ЮБК +1…+6°; днем 0 …+5, на ЮБК +6…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Без изменений. Погода в Крыму в ближайшие три дня

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