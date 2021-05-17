Без лоха и жизнь плоха... За два дня мошенники "сняли" с крымчан более 390 тысяч рублей

За два выходных дня сотрудники крымской полиции зарегистрировали 11 преступлений, связанных с дистанционными мошенничествами через интернет или по телефону. Общая сумма ущерба, нанесенного этим потерпевшим за два дня, составила более 390 тысяч рублей.

В субботу и воскресенье три факта мошенничеств зарегистрировано в Симферополе, два – в Ялте, по одному — в Судаке, Керчи, Феодосии, Алуште, а также в Красногвардейском и Симферопольском районах. В разных случаях граждане потеряли со своих банковских счетов от 4 до 150 тысяч рублей. Практика показала, что злоумышленники списывают в свою пользу все деньги, которые находятся на счете. Для того, чтобы получить доступ к финансам своей жертвы, мошенники стремятся получить ее персональные данные и сведения о банковской карте. Граждане, будучи введенными в заблуждение, как правило, сами готовы продиктовать незнакомцам коды доступа, поступающие через СМС при оформлении платежа, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Значительная часть зарегистрированных за выходные фактов связана с работой сайтов бесплатных объявлений и соцсетей. Потерпевшие либо давали реквизиты своих карт для якобы зачисления оплаты, либо перечисляли продавцам деньги авансом.

МВД по Республике Крым предостерегает:

никому не передавайте полные данные Вашей банковской карты, в особенности три цифры на обороте (CVV-код) в сочетании с паролем из СМС;

не отправляйте авансом деньги продавцам на сайтах объявлений;

не реагируйте на объявления о продаже товара по сверхнизкой цене;

не размещайте в открытом доступе персональные данные и информацию личного характера, которая может быть использована Вам во вред;

не доверяйте ссылкам на опцию «Безопасная сделка», если Вам ее переслал покупатель или продавец, пользуйтесь опцией с официального сайта объявлений.

В случае, если Вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщайте об этом в полицию. Не секрет, что раскрывать преступления «по горячим следам» всегда легче! Телефон полиции – 102.