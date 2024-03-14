Без неудобств соседям: Госдума приняла закон о посуточной сдаче квартир

Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин уточнил, что в 2023 году доходы арендаторов от краткосрочной аренды составили более 213 млрд рублей, «но зачастую эти деньги получены в ущерб соседям». Он, кроме того, назвал еще один бонус от принятия закона, кроме наведения порядка в сфере найма, — это рост налоговых поступлений в российский бюджет.

Новый закон, среди прочего, запрещают посуточную сдачу квартиры, в которой нет приборов учета. Например, это особенно актуально, когда в квартиру поселили с десяток гастарбайтеров.

Кроме того, при сдаче квартиры должно быть обязательным соблюдение санитарно-гигиенических норм и оплата всех коммунальных расходов. В случае, если предоставление такого жилого помещения нарушает жилищные права граждан, проживающих в многоквартирном доме, в котором оно расположено, граждане, жилищные права которых нарушены, вправе обратиться за их защитой в суд.

По сути законопроектом установлена грань, когда добросовестный арендатор превращается в злостного суточного гостя и наоборот, — объяснил «РГ» член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. — То есть ранее суды почему-то выносили решения, в которых прослеживалась тенденция, что долгосрочные наниматели добросовестнее тех, кто снимает квартиры посуточно.

Однако на практике бывает, что помещения с посуточной арендой содержатся в чистоте, а с долгосрочной — тонут в грязи.

Этих разногласий достаточно много возникало среди жильцов, но данный закон поставит точку в этих разногласиях, — считает Говырин.

Он также поддержал готовящуюся инициативу об опросе соседей.

Жильцы многоквартирных домов должны иметь право не хотеть в соседской квартире посуточную сдачу с соответствующими потоками разнообразных людей, повышенным коммерческим трафиком, повышенными шумами, — считает депутат, — а также соседи шумных долгосрочных нанимателей должны быть вправе обратиться в суд, например, из-за перформансов, активизирующихся по выходным.

источник: «Российская газета»