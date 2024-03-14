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Без неудобств соседям: Госдума приняла закон о посуточной сдаче квартир

Без неудобств соседям: Госдума приняла закон о посуточной сдаче квартир

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:44 14.03.2024

Краткосрочную аренду жилья в России разрешат, только если это не создает неудобств соседям. При этом квартиры, сдаваемые посуточно, должны быть оснащены приборами учета. Закон об этом, сообщает «Российская газета», приняла Госдума.

Документ подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда. Прописывается, что собственник может сдавать квартиру гражданам по договору найма, в том числе краткосрочного или безвозмездного пользования, а также компаниям по договору аренды — но только при условии, что будет обеспечено соблюдение прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего домового имущества.

Исполнение этих правил будет условием для заключения краткосрочного договора найма. Первый зампред Комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев ранее пояснил «РГ», что это значит на практике: за шум, беспорядки и повреждение общего имущества будут нести ответственность не только «посуточные жильцы», но и сам собственник такого помещения. Он также обещал, что тема будет продолжена: в профильном комитете уже разработан законопроект о том, что собственник, который сдает в найм жилое помещение, должен получить согласие от собственников соседних и смежных квартир.

Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин уточнил, что в 2023 году доходы арендаторов от краткосрочной аренды составили более 213 млрд рублей, «но зачастую эти деньги получены в ущерб соседям». Он, кроме того, назвал еще один бонус от принятия закона, кроме наведения порядка в сфере найма, — это рост налоговых поступлений в российский бюджет.

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Новый закон, среди прочего, запрещают посуточную сдачу квартиры, в которой нет приборов учета. Например, это особенно актуально, когда в квартиру поселили с десяток гастарбайтеров.

Кроме того, при сдаче квартиры должно быть обязательным соблюдение санитарно-гигиенических норм и оплата всех коммунальных расходов. В случае, если предоставление такого жилого помещения нарушает жилищные права граждан, проживающих в многоквартирном доме, в котором оно расположено, граждане, жилищные права которых нарушены, вправе обратиться за их защитой в суд.

По сути законопроектом установлена грань, когда добросовестный арендатор превращается в злостного суточного гостя и наоборот, — объяснил «РГ» член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. — То есть ранее суды почему-то выносили решения, в которых прослеживалась тенденция, что долгосрочные наниматели добросовестнее тех, кто снимает квартиры посуточно.

Однако на практике бывает, что помещения с посуточной арендой содержатся в чистоте, а с долгосрочной — тонут в грязи.

Этих разногласий достаточно много возникало среди жильцов, но данный закон поставит точку в этих разногласиях, — считает Говырин.

Он также поддержал готовящуюся инициативу об опросе соседей.

Жильцы многоквартирных домов должны иметь право не хотеть в соседской квартире посуточную сдачу с соответствующими потоками разнообразных людей, повышенным коммерческим трафиком, повышенными шумами, — считает депутат, — а также соседи шумных долгосрочных нанимателей должны быть вправе обратиться в суд, например, из-за перформансов, активизирующихся по выходным.

источник: «Российская газета»

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