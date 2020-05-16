Без осадков, но туманы. Погода в Крыму

В ближайшие три дня область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму погоду без осадков.

В воскресенье в ночные и утренние часы в отдельных районах образуются туманы. Ночная температура воздуха 5-10° тепла, на побережье до 13° тепла, дневная 19-24° тепла, в горах 12-17° тепла. Ветер юго-западный умеренный. В понедельник и вторник температура воздуха повысится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .