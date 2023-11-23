Без паники, пожар условный! Учения МЧС в Судаке

Ликвидация условного пожара на объектах с массовым пребыванием людей – одна из распространённых вводных на пожарно-тактических учениях крымских огнеборцев. Объектом тренировки в этот раз стал один из домов отдыха в Судаке, на территории которого расположены три спальных корпуса.

По легенде, короткое замыкание спровоцировало пожар в одном из номеров на третьем этаже гостевого корпуса. Дым стремительно заполнял соседние помещения. Часть посетителей смогла покинуть здание и выйти в безопасную зону самостоятельно. К сожалению, выбрались не все. Три человека оказались отрезаны от выходов.

Огнеборцы 21 пожарно-спасательной части оперативно прибыли на место происшествия. Они в считанные минуты провели боевое развертывание и приступили к поискам и спасению людей. Звено ГДЗС вывело условно пострадавших из задымленной зоны и передали их сотрудникам скорой медицинской помощи. На учениях были отработаны совместные действия Феодосийского местного пожарно-спасательного гарнизона, персонала объекта и взаимодействующих служб, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Всего в учениях были задействованы от МЧС России 45 человек личного состава и 10 единиц техники.