Без паники: в Крыму проверят систему оповещения с включением сирен

По его словам, с 10.00 до 16.00 по всей территории полуострова будет включена сирена с подачей сигнала «Внимание всем». Также произойдет замещение теле- и радиоканалов информационными сообщениями о проверке.

Сигнал оповещения будет повторятся 3 раза в течении дня. Просьба сохранять спокойствие!, – отметил Еременко.

Ранее сообщалось, что российские школы получили документы и алгоритмы действий на случай атак беспилотных летательных аппаратов.

источник: РИА Новости Крым