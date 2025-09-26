Прямо сейчас:
Без паники: в Крыму проверят систему оповещения с включением сирен

26.09.2025

В Крыму 1 октября проведут плановую комплексную проверку системы оповещения с включением сирен, сообщает министр чрезвычайных ситуаций республики Алексей Еременко.

По его словам, с 10.00 до 16.00 по всей территории полуострова будет включена сирена с подачей сигнала «Внимание всем». Также произойдет замещение теле- и радиоканалов информационными сообщениями о проверке.

Сигнал оповещения будет повторятся 3 раза в течении дня. Просьба сохранять спокойствие!, – отметил Еременко.

Ранее сообщалось, что российские школы получили документы и алгоритмы действий на случай атак беспилотных летательных аппаратов.

