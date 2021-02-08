Без «смелого оптимизма», но с «божьей помощью». Глава администрации Ялты о водоснабжении города

Глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала о водоснабжении ЮБК. По факту, с этим пока справляются «альтернативные источники» и водопады, а водохранилища потихоньку наполняются «на лето».

Водный кризис в Ялте с Божьей помощью преодолеваем, но пока без излишне смелого оптимизма, поскольку задач, которые предстоит решить, еще очень много. И главная из них – минимизировать потери, — написала на своей странице в Facebook Павленко.

Она привела данные на сегодня:

В Загорском водохранилище 3 миллиона 182 тысячи метров кубических при полезном объёме 1 миллион 382 тысячи, в Счастливенском — 4 миллиона 312 тысяч метров кубических, полезный объём 3 миллиона 712 тысяч. То есть у нас уже больше 5 млн. полезного объема, это четверть годовой потребности. В Форосе подключена вторая скважина, но пока она даже не используется, поскольку воды из Хаста-Баша хватает на весь регион.

В то же время она признала катастрофическое состояние водопроводных етей на ЮБК. Объемы потерь воды – до 50%. Еще одна проблема Большой Ялты – поселки Голубой Залив и Оползневое не имеют централизованного водоснабжения в принципе.

Все это — план ремонта, реконструкции, а также обустройства сетей – проработано и оформлено в единый проект, — отметила Павленко.

Осталось его реализовать…