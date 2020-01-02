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Без существенных осадков. Погода в Крыму
фото: pxhere.com

Без существенных осадков. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:18 02.01.2020

3-4 января погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления.

Без существенных осадков. 5-7 января неустойчивых характер погоды будет обусловлен прохождением атмосферных фронтов. Временами ожидаются осадки (дождь, переходящий в снег, мокрый снег). В отдельных районах ожидается туман, гололедно-изморозевые отложения, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, к концу недели перейдет на северо-восточный местами усилится до сильного. Температура воздуха ночью -2…-7°, на побережье -1…+4°, днем +2…+7°, в горах -3…+2°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Без существенных осадков. Погода в Крыму

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