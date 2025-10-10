Без света в Бахчисарайском районе остались четыре села

Из-за аварийного отключения в Бахчисарайском районе без энергоснабжения остались четыре населенных пункта, – сказано в сообщении.

На предприятии уточнили, что без электричества частично остались абоненты населенных пунктов Вилино, Береговое, Песчаное и Табачное.

Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, – добавили в «Крымэнерго».

Кроме того, из-за аварий на сетях в пятницу утром частично обесточены Симферопольский, Черноморский и Сакский районы Крыма.

Накануне на предприятии «Крымэнерго» ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды на полуострове. Энергетики сформировали дополнительные восстановительные бригады и подготовили необходимую технику и материалы.

В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. 9-11 октября на полуострове ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, в горах и на ЮБК — до 25 м/с.

источник: РИА Новости Крым