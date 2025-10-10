Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Без света в Бахчисарайском районе остались четыре села
Новости Республики
Без света в Бахчисарайском районе остались четыре села
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Без света в Бахчисарайском районе остались четыре села

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:07 10.10.2025

Четыре села Бахчисарайского района остались без энергоснабжения в пятницу утром из-за аварийного отключения на линии. Об этом сообщили на предприятии «Крымэнерго».

Из-за аварийного отключения в Бахчисарайском районе без энергоснабжения остались четыре населенных пункта, – сказано в сообщении.

На предприятии уточнили, что без электричества частично остались абоненты населенных пунктов Вилино, Береговое, Песчаное и Табачное.

Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, – добавили в «Крымэнерго».

Кроме того, из-за аварий на сетях в пятницу утром частично обесточены Симферопольский, Черноморский и Сакский районы Крыма.

Накануне на предприятии «Крымэнерго» ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды на полуострове. Энергетики сформировали дополнительные восстановительные бригады и подготовили необходимую технику и материалы.

Узнайте больше:  Вирусы на пороге и готовы к наступлению

В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. 9-11 октября на полуострове ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, в горах и на ЮБК — до 25 м/с.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 123

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x