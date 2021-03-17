Без туберкулёза. В Севастополе — неделя лёгочного здоровья

Севастопольский противотуберкулёзный диспансер приглашает горожан на акцию «Севастополь без туберкулёза». В рамках акции с 22 по 26 марта севастопольцы бесплатно смогут пройти такие обследования:

флюорография;

консультация фтизиатра;

диаскинтест детям;

экспресс тестирование на ВИЧ;

спирография.

Получать направление не нужно, с собой необходимо взять только документы, удостоверяющие личность.

Тубдиспансер расположен на Фиолентовском шоссе, 17. За подробной информацией обращайтесь по телефонам: