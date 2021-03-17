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Без туберкулёза. В Севастополе - неделя лёгочного здоровья
иллюстрация: oracast, pixabay.com

Без туберкулёза. В Севастополе — неделя лёгочного здоровья

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:40 17.03.2021

Севастопольский противотуберкулёзный диспансер приглашает горожан на акцию «Севастополь без туберкулёза». В рамках акции с 22 по 26 марта севастопольцы бесплатно смогут пройти такие обследования:

  • флюорография;
  • консультация фтизиатра;
  • диаскинтест детям;
  • экспресс тестирование на ВИЧ;
  • спирография.

Получать направление не нужно, с собой необходимо взять только документы, удостоверяющие личность.

Тубдиспансер расположен на Фиолентовском шоссе, 17. За подробной информацией обращайтесь по телефонам:

  • регистратуры +7(8692) 23-42-72, +7(978)723-57-10
  • в единый контакт-центр здравоохранения: 8 (800) 5-800-800.

Без туберкулёза. В Севастополе - неделя лёгочного здоровья

Без туберкулёза. В Севастополе - неделя лёгочного здоровья

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