Без туберкулёза. В Севастополе — неделя лёгочного здоровья

Севастопольский противотуберкулёзный диспансер приглашает горожан на акцию «Севастополь без туберкулёза». В рамках акции с 22 по 26 марта севастопольцы бесплатно смогут пройти такие обследования:
- флюорография;
- консультация фтизиатра;
- диаскинтест детям;
- экспресс тестирование на ВИЧ;
- спирография.
Получать направление не нужно, с собой необходимо взять только документы, удостоверяющие личность.
Тубдиспансер расположен на Фиолентовском шоссе, 17. За подробной информацией обращайтесь по телефонам:
- регистратуры +7(8692) 23-42-72, +7(978)723-57-10
- в единый контакт-центр здравоохранения: 8 (800) 5-800-800.
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