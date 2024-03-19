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«Без вина виноватый». Любитель «вискаря» из Севастополя будет каяться и виниться в суде

«Без вина виноватый». Любитель «вискаря» из Севастополя будет каяться и виниться в суде

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:22 19.03.2024

Полиция Севастополя  задержала подозреваемого в попытке хищения виски из магазина. Момент совершения преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале.

Вечером пьяный 41-летний житель Севастополя пришел в магазин за очередной порцией алкоголя. Однако, средств на покупку у него не было, поэтому, подумав, что никто не заметит его действия, мужчина схватил бутылку виски и выбежал из торгового зала на улицу. Продавцу и неравнодушным посетителям удалось догнать злоумышленника и отобрать похищенный товар, после чего администрация магазина обратилась в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и в тот же день задержали его. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью. Причастность задержанного к совершённому преступлению подтверждается изъятыми записями с видеокамер и показаниями свидетелей, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («грабеж»), ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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