«Без вина виноватый». Любитель «вискаря» из Севастополя будет каяться и виниться в суде

Полиция Севастополя задержала подозреваемого в попытке хищения виски из магазина. Момент совершения преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале.

Вечером пьяный 41-летний житель Севастополя пришел в магазин за очередной порцией алкоголя. Однако, средств на покупку у него не было, поэтому, подумав, что никто не заметит его действия, мужчина схватил бутылку виски и выбежал из торгового зала на улицу. Продавцу и неравнодушным посетителям удалось догнать злоумышленника и отобрать похищенный товар, после чего администрация магазина обратилась в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и в тот же день задержали его. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью. Причастность задержанного к совершённому преступлению подтверждается изъятыми записями с видеокамер и показаниями свидетелей, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.