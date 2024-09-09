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В Севастополе в 2024 году составлено более 605 тысяч (!) протоколов о нарушении скоростного режима

В Севастополе в 2024 году составлено более 605 тысяч (!) протоколов о нарушении скоростного режима

Опубликовал: КрымPRESS в ГИБДД Крыма 12:23 09.09.2024

По итогам восьми месяцев текущего года за нарушение статьи 12.9 КоАП РФ «Превышение установленной скорости движения» в Севастополе составлено 605 492 протокола.

В рамках проводимого комплекса оперативно-профилактических мероприятий «Внимание, дети!» сотрудники ДПС Госавтоинспекции Севастополя провели акцию, направленную на привлечение внимания водителей к соблюдению скоростного режима. Дорожные полицейские призвали автомобилистов всегда выбирать безопасную скорость движения, соответствующую дорожным условиям, особенно вблизи образовательных учреждений и пешеходных переходов. Для наглядной агитации госавтоинспекторы использовали тематические листовки по профилактике ПДД. Также автомобилистам напомнили, что неукоснительное соблюдение дорожных знаков поможет снизить количество аварий на дорогах. Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя напоминают, что чем выше скорость, тем выше риск ДТП и более тяжелых последствий. Превышение скорости снижает безопасность не только водителей и пассажиров транспортных средств, но и других участников дорожного движения, таких как велосипедисты и пешеходы, — отмечают в пресс-службе Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю. 

В Севастополе в 2024 году составлено более 605 тысяч (!) протоколов о нарушении скоростного режима В Севастополе в 2024 году составлено более 605 тысяч (!) протоколов о нарушении скоростного режима

Автоинспекторы Севастополя уверены, что привлечение внимания общественности к проблемам соблюдения ПДД и формирование навыков безопасного и грамотного поведения на дорогах среди участников дорожного движения – это залог снижения аварийности.

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источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю

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