В Севастополе в 2024 году составлено более 605 тысяч (!) протоколов о нарушении скоростного режима

В рамках проводимого комплекса оперативно-профилактических мероприятий «Внимание, дети!» сотрудники ДПС Госавтоинспекции Севастополя провели акцию, направленную на привлечение внимания водителей к соблюдению скоростного режима. Дорожные полицейские призвали автомобилистов всегда выбирать безопасную скорость движения, соответствующую дорожным условиям, особенно вблизи образовательных учреждений и пешеходных переходов. Для наглядной агитации госавтоинспекторы использовали тематические листовки по профилактике ПДД. Также автомобилистам напомнили, что неукоснительное соблюдение дорожных знаков поможет снизить количество аварий на дорогах. Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя напоминают, что чем выше скорость, тем выше риск ДТП и более тяжелых последствий. Превышение скорости снижает безопасность не только водителей и пассажиров транспортных средств, но и других участников дорожного движения, таких как велосипедисты и пешеходы, — отмечают в пресс-службе Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю.