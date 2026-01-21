Безопасность Севастополя укрепляют более 100 народных дружинников

В городе активно развивается институт народных дружин — сегодня в Севастополе действуют три добровольческие организации общей численностью 107 человек. Среди дружинников — как молодые люди старше 18 лет, так и граждане пенсионного возраста, объединенные общей целью: сделать город безопаснее для всех жителей и гостей.
Несмотря на то, что основное время участники дружин посвящают учебе, работе в бюджетных учреждениях или ведению собственного бизнеса, они регулярно выходят на патрулирование общественных мест. Их вклад в охрану общественного порядка оценивается не только по количеству отработанных часов, но и по конкретным результатам: выявленным правонарушениям, содействию полиции в раскрытии преступлений и участию в поисках пропавших без вести людей.
В прошлом году при участии народных дружинников раскрыто два преступления, задокументировано 202 административных правонарушения, составлено 52 протокола. Кроме того, дружинники оказали содействие в доставке 18 граждан в медицинские учреждения и обеспечили направление 42 человек на медицинское освидетельствование, включая одного гражданина, находившегося в состоянии наркотического опьянения.
Для поощрения инициативы и ответственности ежегодно в Севастополе проводится конкурс «Лучший народный дружинник». Победители, набравшие наибольшее количество баллов по итогам года, получают денежные премии — это признание их вклада в обеспечение безопасности на улицах города.
Напомним, в 2025 победителем стал член региональной общественной организации «Добровольная народная Дружина» Михаил Сульдин.
Деятельность народных дружин строго регулируется законодательством и гарантирует им защиту государства при исполнении обязанностей, а их законные требования обязательны для всех граждан и должностных лиц. При этом дружинники обязаны соблюдать права и интересы окружающих, знать нормы законодательства и оказывать первую помощь при необходимости.
В случае воспрепятствования законной деятельности народного дружинника или невыполнения его требований о прекращении противоправных действий предусмотрена административная ответственность — штраф от 500 до 2500 рублей по статье 19.35 КоАП РФ. Такой правовой механизм подчеркивает значимость добровольческой деятельности в системе обеспечения общественного порядка.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
