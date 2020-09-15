Безработным севастопольцам предлагают временную работу

Городской службой занятости реализуется ряд дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда города в рамках госпрограммы «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе». Речь идет о создании дополнительных рабочих мест для тех, кто лишился заработка во время пандемии.

Программой предусмотрена субсидия для работодателей в размере МРОТ на возмещение части затрат, связанных с выплатой заработной платы работникам, трудоустроенным по направлению Центра занятости на общественные или временные работы. Максимальный срок таких работ — 3 месяца. Для заключения договоров работодателям необходимо обращаться в городской Центр занятости населения. В настоящее время заключено семь договоров с работодателями на более 300 рабочих мест по проведению общественных и временных работ в рамках антикризисных мероприятий. К работе уже приступили 186 севастопольцев, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В этом году на предоставление субсидии работодателям выделено 8 млн. рублей. Субсидия выплачивается за счет средств федерального и городского бюджетов.

Принять участие в общественных и временных работах могут как безработные граждане, граждане, ищущие работу и обратившиеся в службу занятости, так и работники, находящиеся под риском увольнения. При этом, помимо возможности получения дополнительного дохода, у безработных граждан сохраняется право на пособие по безработице.