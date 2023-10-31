БФ «Гольфстрим»: Артём перестал говорить — мальчишке нужна помощь

Артёму 6 лет, у него расстройство аутистического спектра, которое диагностировали год назад.

Сын резко перестал говорить и если ему что-то было нужно, он брал меня за руку, вел и показывал пальцем, — вспоминает Ксения. — У него появились страхи, частые истерики, и он стал отказываться от еды. Как оказалось это был откат.

Благодаря вашей поддержке уже два месяца с Артёмом занимаются специалисты детского инклюзивного центра «Вместе весело шагать». Под их контролем он каждый день мужественно преодолевает свои страхи, борется с диагнозом и делает огромные шаги в восстановлении и развитии. Уже сейчас видим потрясающие результаты!

Артём бегом бежит на занятия, общается с детьми в перерывах, выполняет задания и очень старается. Таких результатов ещё не было ни с одним специалистом за все время реабилитаций. Каждое слово Артём старается проговаривать, звуки потихоньку встают на место. Учится рисовать, писать, но это ещё сложновато. Выполняет задания педагогов, хоть и выпендривается. Положительные результаты видно и в повседневной жизни. Слов и предложений все больше, он более часто и активно использует речь. Просто бальзам на мамину душу, — восторженно делится Ксения на своей странице в VK.

Мальчик из многодетной семьи, где единственным кормильцем является папа. Оплатить помощь специалистов центра «Вместе весело шагать» семье не по карману.

Поддержите Артёма, подпишитесь на регулярные пожертвования, ведь только с вашей помощью он сможет продолжить курс реабилитации. Каждая капля любви и поддержки превращается в океан счастья для наших маленьких героев! Спасибо вам за вашу доброту и готовность помочь. Ваш вклад невероятно важен для Артёма! У каждого из нас есть близкие, друзья, которые нас любят и разделяют наши интересы. Поделитесь с ними историей нашего Артёма, и вместе подарите ему хотя бы одно ежемесячное занятие в детском инклюзивном центре «Вместе весело шагать». Объединяясь мы можем преодолеть любые преграды, совершая вселенские чудеса. Большое спасибо за Вашу поддержку! — Ваш Фонд «Гольфстрим».