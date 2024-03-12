БФ «Гольфстрим»: история Ксюши — это история борьбы, веры и любви

У Ксюши Ялуниной — давней подопечной БФ «Гольфстрим», ДЦП. Сейчас перед ней стоит новое испытание — необходимость пройти курс реабилитационного лечения для снятия спастичности мышц, но ОМС не покрывает необходимые расходы. Стоимость лечения — 300 000 рублей.

Предыдущая реабилитация в детском клиническом санатории г. Евпатории дала хороший результат: окрепли мышцы туловища, конечностей, увеличился объем движений в суставах конечностей.

Ксюше 17 и практически всю свою жизнь девушка занимается лечебной физкультурой, посещает логопеда, постоянно работает над собой для того, чтобы двигаться вперед.

Несколько лет она проходила реабилитацию в детском инклюзивном центре «Вместе весело шагать» и за это время ей удалось добиться больших успехов в развитии. У Ксюши в разы улучшилась речь, она может поддержать беседу и ответить на школьных уроках. В инклюзивном спектакле «Сны Алисы» по мотивам сказки Льюиса Кэрролла Ксюша восхитительно играет роль Черной Королевы. Пусть текст героини не большой и не сложный, но Ксюша очень старается. Девушка начала самостоятельно ходить, профессионально занялась конным спортом и получила опыт моделлинга. У нее хорошая успеваемость в школе, и она успешно осваивает общеобразовательную программу. Ксюша очень общительная, позитивная девушка. Она любит жизнь, а жизнь отвечает ей взаимностью.

Но начиналось все не так. Долгожданная дочка, легкая беременность и своевременные роды. Но… Всё изменилось из-за ошибки врачей, которая поставила под угрозу жизнь Ксюши с самого начала. Ксюше повредили шейку бедра, дальше инсульт и клиническая смерть. После того как угроза для жизни малышки миновала, стало ясно, что Ксюша будет отличаться от других. ДЦП — вот что сообщили молодой маме, когда она держала свою крошку в руках.

Первый месяц жизни девочка провела в реанимации, потом ее состояние стабилизировалось. Прогресс в развитии Ксюши приходил с опозданием, несмотря на постоянные занятия и реабилитацию. Но, благодаря неустанной вере ее мамы и систематическим занятиям, девочка смогла научиться самому главному — бесконечной любви к жизни и безграничной силе воли. Ведь, что важнее рождение или жизнь? Конечно, жизнь! И Ксюша об этом точно знает.

Жизнь Ксюши Ялуниной — это история борьбы, упорства, веры в себя и любви. Ее пример показывает, что с правильной поддержкой близких людей и настойчивостью можно преодолеть любые трудности. Систематическая реабилитация играет ключевую роль в ее жизни, она помогает двигаться вперед и достигать новых высот. Большое спасибо за Вашу поддержку! — Ваш Фонд «Гольфстрим».