БФ «Гольфстрим»: Лёве нужна Ваша помощь

У мальчика сразу два тяжелых заболевания: ДЦП и эпилепсия. Лёва уже принимает лекарства, которые помогли снизить ежедневные приступы, но для закрепления положительного эффекта требуются занятия с нейропсихологом, дефектологом и логопедом. Курс годовой реабилитации стоит более миллиона рублей. А у семьи мальчика таких денег нет. Осталось собрать 845 000 рублей.

История маленького Льва

Пятилетний Лев Камалетдинов за свою жизнь много раз падал и вставал. Мальчик рождался в муках сутки, пока его маме не сделали экстренное кесарево сечение. А через месяц выяснилось, что в родах у Лёвы случился инсульт.

Мы сделали УЗИ, и у него нашли затемнение. Часть мозга умерла, довольно большая, в лобных долях, — рассказывает Эльдар, папа Лёвы.

В пять месяцев у Лёвы начались приступы. Врачи поставили диагноз: эпилепсия и ДЦП. Половину тела практически парализовало. Ценой адской работы подвижность удалось вернуть. Но пришла другая беда. Из-за инсульта и постоянных изматывающих приступов Лёва стал гиперактивным, не мог сосредоточиться. Семья столкнулась с осуждением и непониманием.

Мы были в метро, сын чудил, и мне пришлось его держать. Ко мне даже мужчина подошел, сказал, что это не мой ребенок, что я его украл, — делится отец.

Заботу о мальчике взял на себя именно он. Чтобы быть рядом с сыном, Эльдар ушел с работы. Сейчас в их семье работает мама Наталья.

Как-то так получилось, что она дольше меня была в депрессивном состоянии. А на прогулках Лев был неуправляемым. И так получилось, что только я мог с ним справляться, — рассказывает Эльдар.

Ни в обычный, ни в специализированный садик Лёву не берут, ссылаясь на эпилепсию в активной фазе. Но в этом году семье улыбнулась удача: благодаря Вашей поддержке Лёва начал заниматься в Детском инклюзивном центре «Вместе весело шагать». Прогресс колоссальный.

У Льва совсем плохо было с вниманием. А сейчас он заинтересован в своих успехах, он соберет пирамидку и радуется. Еще у нас появился лепет. До этого он молчал, — рассказывает Наталья Корнева, дефектолог-нейропсихолог центра.

Чтобы психика Лёвы развивалась, ему нужно очень много заниматься со специалистами.

Я вижу в нем интеллект, жажду знаний, просто он более сложный путь проходит. Он герой, он меня вдохновляет, я вижу в нем прекрасного человека, просто надо ему помочь, — с восторгом и любовью рассказывает папа мальчика. Поддержите Лёву на его особенном жизненном пути, протяните руку помощи юному герою! Большое спасибо за Вашу поддержку! — Ваш Фонд «Гольфстрим».