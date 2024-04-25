БФ «Гольфстрим» отмечает 13-летие и запускает акцию «Семья это — …»

В этот день фонд запускает акцию «Семья это — …» с целью поддержки и укрепления семейных ценностей в Год семьи.

Акция «Семья это — …» призвана привлечь внимание общественности к проблемам семей, которые находятся в сложной жизненной ситуации, а также показать значимость семьи в жизни каждого человека. Участникам предлагается сделать видео и написать небольшое сообщение, в котором они поделятся своим видением семьи и то, что для них она значит, отправить на почту pr@golfstreamfond.ru.

Важным аспектом акции является распространение видео и сообщений через социальные сети и СМИ с использованием хэштегов:

#ГольфстримЭтоСемья

#СемьяЭто

Это позволит привлечь внимание широкой аудитории к проблемам семей и подчеркнуть важность семейных ценностей в нашем обществе.

Благотворительный фонд «Гольфстрим» за 13 лет своей работы реализовал ряд проектов, направленных на развитие инклюзивной культуры общества, адаптацию, социализацию и профориентацию людей с ОВЗ. Фонд также разработал обучающий комплекс для специалистов, работающих с семьями с детьми с ОВЗ, который внедрен в пяти городах Российской Федерации. География помощи подопечным фонда «Гольфстрим» расширяется день за днем.

Новый проект фонда «Вместе мы сила» создан для оказания помощи каждому человеку, попавшему в чрезвычайную ситуацию, чтобы он мог получить необходимую долгосрочную поддержку и сохранить надежду на благополучное будущее.

О БФ «Гольфстрим»

Благотворительный фонд «Гольфстрим» был создан в апреле 2011 года. За 13 лет фонд помог более чем 25 000 людям с самыми разными тяжелыми диагнозами и их семьям независимо от возраста, места проживания и гражданства, характера лечения и реабилитации.

«Гольфстрим» реализует свою деятельность согласно миссии: «Развитие инклюзивной культуры и формирование общества, в котором есть место каждому человеку. Дети и взрослые с особенностями развития должны быть максимально социализированы, чтобы безопасно для себя и других находится в социуме, а общество достаточно просвещено, чтобы их принимать». Как следствие, направления работы фонда: просвещение общественности и адресная (индивидуальная и групповая) помощь людям с ограниченными возможностями здоровья.

Фонд работает над проблемой стигматизации людей с инвалидностью и их социальной исключенностью.

Фонд считает, что просвещение, популяризация культуры инклюзии обеспечит наибольший охват и, как следствие, быстрее изменит качество жизни детей и взрослых с особенностями развития. Для этого эксперты благотворительного фонда разрабатывают и реализуют программы, позволяющие обеспечить бесконфликтную интеграцию людей с ОВЗ в любые сферы жизни современного общества.

golfstreamfond.ru — официальный сайт благотворительного фонда «Гольфстрим».