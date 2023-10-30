БФ «Гольфстрим»: приглашаем семьи подростков с ОВЗ в возрасте от 12 до 28 лет на бесплатную диагностику

18 ноября 2023 года благотворительный фонд «Гольфстрим» проведет диагностику всех желающих семей с детьми с ОВЗ в Обнинске, для участия нужно предварительно ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ.

Фонд «Гольфстрим» приглашает родителей подростков с ОВЗ в возрасте от 12 до 28 лет, проживающих в городе Обнинск, принять участие в диагностике. Диагностика позволит пригласить Вас и Ваших детей в проект «Инклюзия в действии».

В проекте фонда «Инклюзия в действии» специалисты работают над социализацией и профориентацией подростков и молодых людей с особенностями развития. Еженедельные занятия в проекте — это психологические тренинги и консультации, а также практические мероприятия, направленные на закрепление полученных навыков, мастер-классы, профориентационные экскурсии, праздники, квесты и общение со сверстниками — волонтёрами из школ и университетов Обнинска.

Для родителей также предусмотрена программа поддержки и развития родительских компетенций в формате групповых встреч на постоянной основе.

Проект реализует Благотворительный фонд «Гольфстрим» (г. Москва) при поддержке и на базе родительского клуба для детей с особенностями развития «Особые возможности». Узнать про Клуб можно по ссылке.

Адрес диагностики: г. Обнинск, ул. Ленина, д 52. Вход с обратной стороны здания.

Дата диагностики: 18 ноября 2023 года

Время: ниже в форме

После заполнения формы с вами свяжется куратор и уточнит детали и ответит на вопросы.

Благотворительный фонд «Гольфстрим» запустил новый проект по адаптации и социализации подростков с особенностями здоровья в Обнинске – «Инклюзия в действии».

Проект «Инклюзия в действии» создан на основе практики с доказанной эффективностью «Подростковый клуб» (проект БФ «Гольфстрим», который реализуется в Москве с 2018 года. А с 2020 года в Калуге, Орле, Владикавказе, Владимире и Балашихе.

Целевой аудиторией проекта являются семьи с детьми с нарушениями в развитии, включая неполные семьи с подростками, у которых есть ментальные нарушения, но нет инвалидности, в возрасте от 12 до 18 лет, а также семьи с детьми с особыми возможностями или инвалидностью в возрасте от 12 до 24 лет.

Проект «Инклюзия в действии» нацелен на внедрение комплексной системы поддержки для семей с детьми с особенностями развития в возрасте от 12 до 24 лет.

Если у вас есть дополнительные вопросы или вы хотите взять интервью о деятельности фонда «Гольфстрим», вы можете написать на почту pr@golfstreamfond.ru. PR-служба фонда все организует в ближайшее время.

О БФ «Гольфстрим»

Благотворительный фонд «Гольфстрим» был создан в апреле 2011 года. За 12 лет фонд помог более чем 25 000 людям с самыми разными тяжелыми диагнозами и их семьям независимо от возраста, места проживания и гражданства, характера лечения и реабилитации.

Благотворительные программы фонда направлены, прежде всего, на детей и молодых людей с особенностями развития, а также членов их семей. Одна из основных задач фонда – продвижение темы социализации людей с ОВЗ, развития инклюзии через просветительскую деятельность. Главная миссия — работать для того, чтобы люди с особенностями развития могли чувствовать себя нужными и полезными в любых сферах жизни.

Главная цель фонда – содействовать развитию инклюзивной культуры общества, в котором есть место каждому. Для этого эксперты благотворительного фонда разрабатывают и реализуют программы, позволяющие обеспечить бесконфликтную интеграцию людей с ОВЗ в любые сферы жизни современного общества.

golfstreamfond.ru — официальный сайт благотворительного фонда «Гольфстрим»