Библиограф Херсонеса Таврического приняла участие во всероссийской конференции в Симферополе

Недавно в Научной библиотеке Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского состоялась Х Всероссийская научно-практическая конференция «Книжные собрания региональных библиотек как часть культурного наследия страны». На ней выступила с докладом библиограф музея-заповедника «Херсонес Таврический» М. И. Ваабель.