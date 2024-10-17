Библиограф Херсонеса Таврического приняла участие во всероссийской конференции в Симферополе

Организаторами форума стали Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и отдел редких книг Научной библиотеки КФУ имени В. И. Вернадского. Участие в нем, помимо сотрудников библиотеки музея-заповедника «Херсонес Таврический», приняли специалисты Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, Научной библиотеки Дальневосточного федерального университета, Национальной библиотеки республики Бурятия, Научной библиотеки МГУ имени М. В. Ломоносова, Научной библиотеки «Таврика» имени А. Х. Стевена Центрального музея Тавриды и других.
На конференции прозвучало 20 докладов, посвященных проблемам сохранения и использования книжных собраний. Также участники обменялись опытом по оцифровке редких книг.
Марина Ивановна Ваабель рассказала коллегам о формировании коллекций редких книг в фондах научной библиотеки музея-заповедника «Херсонес Таврический». В докладе была рассмотрена история учреждения и работа сотрудников по изучению собрания редких и ценных книг.
Большое внимание было уделено изданиям, имеющим признаки книжных памятников, личным библиотекам основателя музея К. К. Косцюшко-Валюжинича, его помощника и соратника М. И. Скубетова, а также знаменитого академика-византиниста Ф. И. Успенского.
Было сказано и о находящейся в библиотеке Херсонеса Таврического коллекции изданий, имеющих книжные знаки (экслибрисы и штампы). В настоящее время она насчитывает более 100 экземпляров. Упомянуто о собрании редких книг, ранее принадлежавших Морской библиотеке Севастополя и попавших в Херсонес еще до Великой Отечественной войны. Все названные коллекции составляют наиболее ценную часть фонда научной библиотеки музея-заповедника.
Доклад вызвал большой интерес у коллег, некоторые из них предполагают использовать его материалы в своей научно-исследовательской работе.
Автор текста: Марина Ивановна Ваабель, библиограф сектора научной библиотеки музея-заповедника «Херсонес Таврический»
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С тегами: Херсонес таврический