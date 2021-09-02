Бич Крыма – уборка мусора и благоустройство. Какие города и районы «отличились»

Глава Крыма Сергей Аксёнов признал: несмотря на поручения, данные в ходе рабочих выездов с целью контроля санитарной очистки территорий муниципалитетов и вывоза ТКО, ситуация к лучшему не изменилась.

К сожалению, вопросы координации работы управляющих организаций находятся на очень низком уровне. Ситуация по уборке в большинстве регионов неудовлетворительная, не говоря уже о покосе газонов, вырубке сухостоя. В ходе прошлого выезда в Бахчисарай и Белогорск создалось удручающее впечатление от санитарного состояния городов. При этом возмутительно, что, по результатам мониторинга группы Центра оперативного реагирования, в Бахчисарае ситуация по состоянию на 31 августа не изменилась, — пояснил Глава Республики.

Итог — главы администраций Симферополя, Джанкоя, Симферопольского и Джанкойского районов получили выговоры. Не только за уборку (точнее не уборку) мусора, но и за срыв сроков благоустройства в населенных пунктах.

По информации министра ЖКХ РК Сергея Донца, в Симферополе благоустройство ряда объектов затянется еще на несколько месяцев (площадь Ленина – просто кричащий пример), Симферопольский район затянул оформление документов, что привело к задержкам в освоении выделенных на благоустройство средств, а в Джанкое и Джанкойском районе неоднократно сроки срывал подрядчик.

В то же время названы более-менее благополучные регионы. Сергей Аксёнов подчеркнул, что системная работа по уборке территорий налажена только в двух городах: Армянске и Алуште.

При этом Глава Крыма в очередной раз акцентировал внимание на том, что координация работы управляющих организаций, отвечающих за уборку и своевременный вывоз мусора, лежит в зоне ответственности руководства муниципалитетов.

По сути, на плечах глав администраций на сегодняшний день лежат три основные задачи: уборка, контроль за строительством объектов в муниципалитетах и составление расписания движения общественного транспорта. При этом удивительно, что руководство городов и районов не видит очевидные проблемные места, где, например, завалы мусора лежат неделями на улицах и не вывозятся. Расцениваю это исключительно как нежелание руководства заниматься данными вопросами, другой оценки не будет, — отметил Аксёнов.

Он также поручил главам администраций подготовить обращения в прокуратуру и правоохранительные органы по поводу некачественной работы управляющих организаций. По мнению Главы Крыма, важно сразу же расторгать контракты с компаниями, занимающимися вывозом мусора, в случае невыполнения ими своих обязательств.