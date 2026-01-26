Билет за 40 рублей принёс администратору из Крыма почти 3 млн рублей в лотерее

Администратор отеля Эльвина из Крыма выиграла суперприз лотереи «Великолепная 8» более 2,8 миллионов рублей. Для этого девушка выбрала и купила пять случайных билетов по 40 рублей каждый в приложении «Национальная Лотерея». Об этом рассказали в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».

Играть в лотерею Эльвина начала благодаря брату:

Раньше он всегда покупал бумажные билеты, потом мы стали участвовать через приложение, а сейчас я завела своей аккаунт и играю через него.

В день выигрыша, 2 января, победительница купила пять билетов «Великолепной 8» и загадала желание.

Накануне мы обсуждали планы на покупку квартиры, и буквально на следующий день я выиграла в лотерею, – поделилась счастливица.

По словам Эльвины, билеты она выбирала наугад, не используя какой-то стратегии. Она вспомнила, что до победы её мама увидела сон о том, что их семья выиграла крупный приз.

Можно, сказать, что сон вещий, – отметила счастливица.

Эльвина уже определилась с планами на выигрыш:

Хотим свою квартиру, так что этот выигрыш нам поможет в осуществлении мечты.

Победительница считает, что определенного секрета успеха для выигрыша в лотереях нет.

Это скорее удача, и больше ничего. Невозможно просчитать, какие числа выпадут, – рассказала она.

