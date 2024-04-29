«Бинго»: пьяный за рулем, да еще и без прав. Поучительный антипример из Армянска

Сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Армянска остановили автомобиль «Skoda Fabia», за рулем которого находился 22-летний молодой мужчина с признаками опьянения. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что водитель не имеет права управления транспортными средствами, а также ранее привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции отстранили водителя от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, однако от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. В отношении водителя составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), а также по ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), — рассказали в МВД по РК.

С целью дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа. Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.